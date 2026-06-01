Россия подняла в воздух группы самолетов Ту-160 и Ту-95МС и запустила 'Калибры' из Каспийского моря: что известно

Вечером в понедельник, 1 июня, страна-агрессор Россия начала очередную массированную атаку на Украину. Враг запустил ударные дроны из разных локаций, а также поднял в воздух стратегическую авиацию.

Видео дня

В частности, известно о вылете авиагруппы стратегических бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома "Украинка" (Амурская область РФ), а также Ту-95МС с "Оленьи". Об этом информируют мониторинговые каналы.

Кроме того, дополнительно существует вероятность боевого вылета бортов МиГ-31К (аэродром "Саваслейка") и Ту-22М3 (аэродромы "Оленья" и "Шайковка") в течение ночи. Соответственно, есть угроза применения аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" и сверхзвуковых крылатых ракет Х-22/Х-32.

Что известно об атаке РФ

Как пишет monitor, Ту-160 держат западный курс в направлении европейской части РФ. В случае боевого вылета прибытие на пусковые рубежи ожидается ближе к 01:30-02:30.

Также после полуночи Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет типа "Калибр" с Каспийского моря. Ориентировочное время входа в воздушное пространство Украины – около 02:00. По данным мониторов, ожидается до 16 ракет.

Вскоре взлетела и группа бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ).

Параллельно с этим продолжается атака ударных БпЛА и дронов-имитаторов. По состоянию на 00:25 тревогу уже объявили в ряде областей, в ВС ВСУ информировали о нескольких группах БпЛА курсом на Чернигов и Киевскую область. Также дроны фиксировали на востоке Сумщины, на востоке, юге и в центре Харьковщины, на севере Николаевщины. Кроме того, беспилотники держали курс на Днепропетровскую область.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты сбросили три авиабомбы на жилые многоэтажки в Дружковке, что в Донецкой области. Из-за атаки пятеро гражданских получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!