Россия готовится к ударам по 'центрам принятия решений' в Украине, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новые массированные ракетно-пушечные удары по Украине, в частности по так называемым "центрам принятия решений". По его словам, украинская разведка получила документы, свидетельствующие о подготовке таких атак.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram после совещания с участием руководителей Генштаба ВСУ, ГУР МО, СВРУ и СБУ. Во время встречи обсудили три ключевых направления – украинские дальнобойные удары по РФ, возможное втягивание Беларуси в войну и подготовку России к новым атакам.

Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила документы с планами новых ударов, которые свидетельствуют, что Россия готовится бить по городам и конкретным адресам внутри страны. Он также обнародовал фото некоторых документов.

Что добыла разведка

По словам Зеленского, специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили документы, которые подтверждают подготовку России к новым ракетно-дронным атакам на Украину.

В документах указано почти два десятка "политических центров" и военных командных пунктов, которые РФ определила целями ударов.

На обнародованных скриншотах видно, что среди целей есть здания в центре Киева, администрация президента с указанными кабинетами Зеленского на разных этажах, государственная дача главы государства и др.

Президент заявил, что украинская власть приняла эту информацию во внимание.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Россия ошибается, если считает, что сможет запугать Украину ударами по "центрам принятия решений".

"Народ невозможно победить. России надо заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину", – подытожил президент.

Украина готовит новые дальнобойные удары по РФ

По словам президента, Украина определяет новые цели для дальнейших ударов по территории России в ответ на обстрелы украинских городов и сел.

Зеленский заявил, что Киев продолжит наносить удары по российской нефтяной промышленности, военному производству и лицам, которые причастны к военным преступлениям против Украины.

"Украина не оставит без последствий для агрессора каждый из ударов, которые уносят жизни наших людей", — подчеркнул президент.

Он также поблагодарил украинских военных и спецслужбы за развитие системы дальнобойных ударов, которую назвал "действительно сильной".

Россия рассматривает возможность операций с территории Беларуси как против Украины, в частности на Черниговском и Киевском направлениях, так и против одной из стран НАТО.

