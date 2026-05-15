Россия готовится к ударам по "центрам принятия решений" в Украине, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новые массированные ракетно-пушечные удары по Украине, в частности по так называемым "центрам принятия решений". По его словам, украинская разведка получила документы, свидетельствующие о подготовке таких атак.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram после совещания с участием руководителей Генштаба ВСУ, ГУР МО, СВРУ и СБУ. Во время встречи обсудили три ключевых направления – украинские дальнобойные удары по РФ, возможное втягивание Беларуси в войну и подготовку России к новым атакам.
Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила документы с планами новых ударов, которые свидетельствуют, что Россия готовится бить по городам и конкретным адресам внутри страны. Он также обнародовал фото некоторых документов.
Что добыла разведка
По словам Зеленского, специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили документы, которые подтверждают подготовку России к новым ракетно-дронным атакам на Украину.
В документах указано почти два десятка "политических центров" и военных командных пунктов, которые РФ определила целями ударов.
На обнародованных скриншотах видно, что среди целей есть здания в центре Киева, администрация президента с указанными кабинетами Зеленского на разных этажах, государственная дача главы государства и др.
Президент заявил, что украинская власть приняла эту информацию во внимание.
В то же время Зеленский подчеркнул, что Россия ошибается, если считает, что сможет запугать Украину ударами по "центрам принятия решений".
"Народ невозможно победить. России надо заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем еще запугать Украину", – подытожил президент.
Украина готовит новые дальнобойные удары по РФ
По словам президента, Украина определяет новые цели для дальнейших ударов по территории России в ответ на обстрелы украинских городов и сел.
Зеленский заявил, что Киев продолжит наносить удары по российской нефтяной промышленности, военному производству и лицам, которые причастны к военным преступлениям против Украины.
"Украина не оставит без последствий для агрессора каждый из ударов, которые уносят жизни наших людей", — подчеркнул президент.
Он также поблагодарил украинских военных и спецслужбы за развитие системы дальнобойных ударов, которую назвал "действительно сильной".
Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил о попытках РФ втянуть Беларусь в войну в Украине.Россия рассматривает возможность операций с территории Беларуси как против Украины, в частности на Черниговском и Киевском направлениях, так и против одной из стран НАТО.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!