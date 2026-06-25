Украина может нанести удар по Беларуси, но есть одно "но": Ступак объяснил нюансы

Президент Украины Владимир Зеленский де-факто предъявил белорусскому диктатору Александру Лукашенко ультиматум: в течение недели тот должен убрать с территории Беларуси ретрансляторы, наводящие российские БпЛА на Украину. Если этого не произойдет, украинцы сделают это сами. Какой будет реакция Лукашенко? Скорее всего, никакой – он не будет предпринимать никаких действий, прежде всего потому, что оказался в "шпагате". Могут ли ВСУ нанести удар по территории Беларуси? Теоретически – да, но есть важные нюансы, которые нужно просчитать, прежде чем пойти на такой шаг.

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Между тем, ситуация на юге нашей страны для Сил обороны существенно улучшилась благодаря активным действиям Сил беспилотных систем по перерезанию логистических маршрутов врага в Крым. В то же время, эти события никоим образом не повлияли на накал противостояния в Донецкой области, где оккупационная армия продолжает наступать.

Такими оценками в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Президент Зеленский дал белорусскому диктатору Лукашенко неделю на то, чтобы тот убрал с территории Беларуси ретрансляторы, направляющие российские БпЛА на территорию Украины. Как, по вашему мнению, Лукашенко отреагирует на этот ультиматум? Если никак, то возможен ли удар по территории Беларуси?

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– Смотрите, что в этой ситуации интересно. Если ранее на каждое такое заявление украинского президента Лукашенко реагировал лично, то на момент нашего с вами разговора я не видел его реакции. За него отдувался его пропагандист Азаренок, но у меня сложилось впечатление, что он был слишком слабым, слишком уставшим – ему не удалось в своей традиционной манере ответить Зеленскому. А в целом за Лукашенко ответил Песков – мол, "вмешательство во внутренние дела другого государства", "посягательство на суверенитет" и так далее. И вообще он заявил, что Лукашенко ждут в Кремле, чтобы нарезать ему задач и объяснить, почему нельзя идти на этот ультиматум.

На мой взгляд, Лукашенко сейчас, пожалуй, впервые в своей истории оказался в таком огромном шпагате, на котором не сидел даже Жан-Клод Ван Дамм в своем известном рекламном ролике компании "Вольво". Я не представляю, как он выйдет из этой ситуации.

С одной стороны, две трети белорусской экономики полностью находятся в руках России, плюс насыщенность Беларуси российскими гражданами и силовиками внутри страны показывают, что он полностью пророссийский. С другой стороны, американцы снимают с него санкции. С "Белавиа", "Белкалия" и некоторых белорусских банков сняли ограничения на использование американской валюты. Похоже, будто бы Лукашенко выходит из тени на солнышко.

В то же время, россияне тянут время. А тут еще и Зеленский.

На мой взгляд, он попытается выйти из ситуации следующим образом – не обращать внимания на эти угрозы и пустить ситуацию на самотек.

Какие здесь есть варианты? На мой взгляд, их два. Во-первых, подобная история с ретрансляторами уже возникала в январе. Тогда наши военные справились без применения силы, и эти устройства прекратили свою работу. Говорят, что это были кибератаки, благодаря которым их вывели из строя.

Сейчас у нас также есть вариант кибератаки и, конечно, остается вариант силового уничтожения этих ретрансляторов. Но для украинской власти здесь действительно очень тонкий момент. Я знаю, что этот вариант рассматривается очень активно, у нас есть возможности, которыми мы можем воспользоваться – мы можем с помощью дронов уничтожить эти ретрансляторы.

Если они расположены в лесу, например, в полесских лесах на территории Беларуси на расстоянии 5-10-15 километров в безлюдной местности, то, извините, это фигня-вопрос. Уничтожили – и все. Тем более, что это российское имущество. Но если россияне установили их, например, посреди села, на церкви или на 9-этажном здании, то мы должны понимать: если, не дай Бог, погибнут или получат травмы мирные жители в Беларуси, для нас это может иметь очень негативные последствия. Такой удар может привести к обострению двусторонних отношений, обострению отношений с европейцами, ведь в таком случае мы можем стать агрессорами. Таким образом, все это нужно очень-очень тщательно просчитывать.

В то же время, силовой вариант, силовая опция остается очень актуальной. Если я не ошибаюсь, то время этого ультиматума истекает в пятницу (26 июня. – Ред.).

– Следующий вопрос также касается угрозы со стороны Беларуси. Белорусский оппозиционер Павел Латушко передал министру иностранных дел Украины подробный отчет, содержащий признаки системной подготовки этой страны к участию в войне против Украины. В частности, речь идет об изменениях в законодательстве Беларуси, предусматривающих возможность нанесения превентивных ударов в случае непосредственной угрозы стране, масштабное наращивание вооруженных сил, рост оборонных расходов, интеграцию белорусских вооруженных сил в российские, размещение "Орешника" на территории Беларуси и так далее. Считаете ли вы, что угроза непосредственного втягивания Беларуси в эту войну велика?

– Такая угроза действительно существует, но она остается неизменной с 2022 года. Да, Павел Латушко передал эти данные, это его наблюдения, но, судя по последней публикации Государственной пограничной службы, которую я видел, по состоянию на конец мая они не фиксировали никакого усиления белорусских войск, их перемещения, концентрации и так далее. Это то, что может нам угрожать.

Давайте также вспомним в ретроспективе, что каждый год, по крайней мере раз в год за время этой войны, мы видели публикации о том, что, мол, вот теперь Беларусь точно будет нападать. Но, слава Богу, до этого ни разу не доходило. Поэтому мы говорим, что угроза есть, теоретически такая возможность существует, но на сегодняшний день каких-либо там скоплений, концентраций не наблюдается.

Многие осинтеры изучают территорию Республики Беларусь – она небольшая, и там в принципе невозможно что-то скрыть. Пока что таких угроз они не видят.

– Последний вопрос – о нашем южном направлении, на котором сейчас активно работают Силы беспилотных систем, чтобы организовать так называемый логистический локдаун для Крыма. Считаете ли вы, что эта ситуация в настоящее время отвлекает определенные силы российской оккупационной армии от ее главного, восточного направления? Или вы считаете, что эти события никоим образом не связаны между собой?

– Юг связан с Крымом. Херсонская область – группа войск "Днепр", Запорожская область – группа войск "Восток". Там находятся эти российские группировки. Их общее количество, по разным оценкам, составляет 150–180 тысяч человек. Они частично снабжались из Крыма – перемещение грузов, строительных материалов, продуктов питания, медикаментов в Херсонскую и Запорожскую области.

Поэтому перекрытие логистики в Крым дает нам возможность смягчить ситуацию в Гуляйполе, Орехове и Степногорске. Кстати, поступают сообщения, что от Степногорска россияне постепенно отходят. Плюс есть сообщения о Кинбурнской косе – о том, что они якобы отступают. Это именно то, что нам сейчас дает эта ситуация.

Но российские группировки в Покровско-Мирноградской агломерации, в Константиновке, снабжаются из Донецкой области, и, к сожалению, пока что мы не можем сильно влиять на них. Наоборот, Константиновку мы фактически теряем.

– Как вы оцениваете общий тренд, если сравнить наши возможности и возможности противника? На чьей стороне преимущество?

– Общий тренд таков, что преимущество на нашей стороне, но россияне действуют по инерции. И Константиновку мы, к сожалению, теряем. Существует высокая вероятность, что к концу лета мы потеряем около двух третей города. Они продвигаются по инерции, ведь там сосредоточено почти 100 тысяч военных.