"Логистику практически отрезали": в ВСУ подтвердили эвакуацию оккупантов с Кинбурнской косы

В результате действий Сил обороны Украины логистика российских войск на Кинбурнской косе разрушена. Поскольку поставки боеприпасов, топлива и продовольствия прекращены, враг приступил к эвакуации.

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Эту информацию подтвердил командир оперативно-тактической группировки "Одесса" полковник Денис Носиков. Как сообщает "Херсон Онлайн", он сослался на данные разведки.

Это первое официальное подтверждение эвакуации россиян со стороны военного командования – после того, как партизанское движение "Атеш" еще 8 июня сообщило об отходе 337-го полка РФ.

"Сейчас мы вместе с силами и средствами старших начальников из УВ "Юг" практически отрезали логистику оккупантов на косе. Поставки боеприпасов, продовольствия и топлива фактически остановлены. Солдат без еды и пресной воды воевать не сможет. Поэтому, по данным разведки, у них сейчас идет эвакуация", – сказал Носиков.

Что происходит на косе

337-й десантно-штурмовой полк РФ – основная боевая единица на Кинбурнской косе – оказался в логистическом коллапсе. По данным агентов "Атеш", внедренных в штаб группировки "Днепр", подразделения отводятся от береговой линии с северной и западной частей косы по нескольким причинам одновременно.

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Первая – поставки полностью остановлены: у россиян нет ни боеприпасов, ни топлива, ни продовольствия. Вторая – критические потери личного состава: часть бойцов еще ранее была переброшена на Запорожское направление, где Россия испытывает острый дефицит пехоты, а пополнение не поступало ни разу.

И третья причина – огневые группы оккупантов не справляются со сбиванием украинских БпЛА, поэтому дроны ВСУ методично уничтожают любой транспорт врага, пытающийся добраться до косы.

Тем временем спикер Сил обороны юга Владислав Волошин подтвердил, что логистика существенно затруднена, но призвал не спешить с выводами о полном выводе. По его словам, на косу ведут две дороги, и ВСУ держат обе под огневым контролем. Волошин заявил, что сейчас происходит замена 337-го полка на отдельный мотострелковый полк 58-й армии РФ.

Кинбурнская коса расположена в Николаевском районе Николаевской области в 4,0-7,5 км от Очакова. Она является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана.

География придает косе стратегическое значение: кто контролирует ее – тот контролирует вход в Днепр и Южный Буг, а значит – подход к портам Николаева и Херсона. Именно поэтому Россия держала там войска, несмотря на все трудности со снабжением, а ВСУ методично уничтожали каждый транспортный коридор.

Как писал OBOZ.UA, незадолго до четвертой годовщины оккупации (8 июня) партизаны "Атеш" передали ошеломляющую информацию: ВС РФ, по всей видимости, покинули полосу земли между Днепровско-Бугским лиманом и Чёрным морем, расположенную на краю Кинбурнского полуострова.

В "Атеш" сообщили, что снабжение захватчиков было "полностью нарушено" благодаря работе украинских БпЛА. Жизненно важные поставки боекомплектов, топлива и продовольствия полностью прекратились, а большинство военнослужащих 337-го полка ВДВ РФ были передислоцированы в другие места.

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