Армия РФ отступает с Кинбурнской косы, а Украина восстанавливает контроль над устьями Днепра и Буга – France24

В начале полномасштабного вторжения Россия подавала захват Кинбурнской косы – узкого клочка земли, являющегося ключом к нескольким украинским портам – как одну из важнейших побед на южном фронте. Похоже, что сейчас эффективные Middle Strike-удары Сил обороны заставили оккупантов покинуть эти позиции.

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Государство-агрессор удерживало указанную территорию почти четыре года. Оттуда его войска могли обстреливать материковую часть Украины (в частности, из артиллерии). Потенциально Кинбурнская коса была бы плацдармом врага, если бы он попытался захватить Одессу, передает France24.

Незадолго до четвертой годовщины оккупации (8 июня) партизаны "Атеш" передали ошеломляющую информацию: ВС РФ, по всей видимости, покинули полосу земли между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем, расположенную на краю Кинбурнского полуострова.

Агенты считают, что причина заключается в масштабных проблемах россиян с логистикой на ВОТ. В "Атеш" сообщили, что снабжение захватчиков было "полностью нарушено" благодаря работе украинских БпЛА. Жизненно важные поставки БК, топлива и продовольствия полностью прекратились, а большинство военнослужащих 337-го полка ВДВ РФ были передислоцированы в другие места.

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Что означает отступление противника с Кинбурнской косы

В 2022 году Кинбурнская коса имела немалое значение для обеих сторон, поскольку она расположена южнее Херсона в устье реки Днепр, между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем, и контролирует доступ к портовой инфраструктуре Николаева и соседнего Очакова.

"В начале 2022 года россияне хотели дойти аж до Одессы", – объяснил Тор Буккволл, эксперт по российской армии и войне в Украине из Норвежского оборонного и исследовательского института (FFI). Он считает, что агрессор хотел воспользоваться этой локацией как плацдармом для более глубокого продвижения на юг Украины.

Уилл Кингстон-Кокс, специалист по вопросам России из Международной группы по изучению безопасности в Вероне (ITSS), пояснил, что таким образом российские войска могли контролировать Днепровско-Бугский лиман и доступ к Херсону.

Но, как отметили эксперты, с продолжением войны стратегическое значение Кинбурнской косы неуклонно уменьшалось. Во-первых, Россия отложила свои планы захвата Одессы. Во-вторых, ситуация вокруг Херсона и вдоль реки Днепр, похоже, "застопорилась" – вместо этого центр войны переместился на Донецкую, Луганскую и Запорожскую области.

Однако, если данные будут подтверждены, это станет значительной победой для Украины. Кингстон-Кокс назвал это "шагом к восстановлению более безопасного судоходства" в Черном море. Угроз для экспортеров, желающих использовать порты в Николаеве, станет меньше.

Также, по словам Кингстона-Кокса, "Россия лишится возможности использовать косу в качестве передовой позиции для наблюдения, что она и делала до сих пор, и для своей артиллерии, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и препятствования судоходству".

Важное и символическое значение события. "Если Украина сможет подтвердить контроль, она сможет сказать, что Николаевская область полностью освобождена", – указал Кингстон-Кокс, подчеркнув, что речь идет о "серьезном политическом значении" для Украины. Президент Владимир Зеленский сможет использовать это как аргумент того, что Силы обороны не утратили, а удерживают военную инициативу.

Вывод российских войск из этого участка подчеркнет способность Киева наносить серьезные Middle Strike-удары и заставлять оккупантов отступать самостоятельно, перерезая жизненно важные логистические линии "без прямого нападения", пояснил Буккволл.

Это также показывает, насколько уязвимыми стали линии снабжения, созданные в начале войны, в современном конфликте, где доминируют дроны.

Как писал OBOZ.UA:

– В обращении 14 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал продолжение неприятных новостей для кремлевского диктатора, если Владимир Путин не согласится завершить войну.

– В западных СМИ все чаще звучат тезисы о том, что Путин оказался в сложной стратегической ситуации из-за своей войны против Украины. В то же время эксперты опасаются, что реакция российского руководства на возможное поражение может быть непредсказуемой и даже опасной.

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