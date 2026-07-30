По словам Радушного, Россия впервые за долгое время применила ракету из Северной Кореи, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия впервые за долгое время применила против Украины ракету из Северной Кореи. По его словам, речь идет об ударе по Радушному, а предварительные выводы указывают именно на северокорейскую баллистическую ракету.

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Об этом Зеленский сообщил в своём вечернем видеообращении. Президент подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз, однако имеющиеся данные уже свидетельствуют о северокорейском происхождении ракеты.

Предварительные выводы

По словам главы государства, Россия продолжает военное сотрудничество с КНДР, используя северокорейское вооружение для ударов по Украине.

"В Радушном россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи — таковы предварительные данные. Конечно, еще будут экспертизы, все будет проверяться, но на данный момент – это северокорейская баллистика", – сказал Зеленский.

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Президент также заявил, что союз России и Северной Кореи работает ради поставок ракет, присутствия северокорейского контингента вблизи украинских границ и продолжения войны против Украины.

"Союз московских подонков с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, и ради убийства наших украинских детей", – заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина прежде всего нуждается в ракетах для комплексов Patriot, а также в боеприпасах для NASAMS, IRIS-T, HAWK и других систем противовоздушной обороны.

"Ракеты для ПВО, и прежде всего ракеты для "патриотов", но также для "насамсов", для "айрисов", для "хоков" и других наших систем, – это ключевой приоритет. Очень рассчитываю, что все партнеры, и прежде всего наши американские партнеры, наши друзья в Европе, будут осознавать, что от того, помогают ли они нам, помогают ли они Украине, зависят реальные человеческие жизни", — заявил президент.

Напомним, в ночь на 30 июля Россия совершила очередной ракетный обстрел Украины. В воздушном пространстве страны-агрессора было зафиксировано не менее семи самолетов стратегической авиации, которые произвели пуски крылатых ракет. Также враг атаковал Украину баллистическими ракетами, "Цирконами", "Калибрами" и ударными БПЛА. Впервые после длительного перерыва враг атаковал западные регионы Украины, в частности Львовскую область. Россияне также нанесли удары по Киеву, Николаеву, Кривому Рогу и другим украинским городам.

Кроме того, президент сообщил подробности российского ракетного удара по селу Радушное вблизи Кривого Рога, в результате которого был полностью уничтожен дом многодетной семьи. По его словам, российская баллистическая ракета попала в дом семьи Вороновых, где проживали родители, семеро детей и их полуторагодовалый внук.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российского ракетного удара 30 июля по пригороду Кривого Рога погибла целая семья, среди жертв — дети. По предварительным данным, для атаки могла быть использована баллистическая ракета северокорейского производства.

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