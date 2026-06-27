"Атаки усугубили большие проблемы": разведка Великобритании о точных ударах ВСУ по Крыму

Силы обороны Украины с все большей интенсивностью наносят удары по логистическим сетям войск РФ на временно оккупированных территориях. ПВО государства-агрессора на ВОТ ослаблена, и это дает защитникам Украины больше возможностей для атак.

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Ситуацию прокомментировала британская разведка. Соответствующую информацию опубликовало Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Отчет за 26 июня появился на странице пресс-службы в X (Twitter).

Украина смогла усугубить проблемы захватчиков с логистикой

В ведомстве отметили, что украинские военные в ночь на 20 июня нанесли удары по оккупированному Крыму, в частности по переправе через Керченский пролив. Целями были системы противовоздушной обороны, объекты хранения топлива, три автомобильных парома.

Это позволило вывести паромы из строя именно в тот момент, когда южный "сухопутный коридор" к полуострову фактически является зоной боевых действий. Кроме того, захватчики разрешали грузовикам пользоваться только паромами, а не мостом, в связи с мерами безопасности, введенными после первой украинской атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.

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"Мостом могут пользоваться только легковые автомобили, автобусы и некоторые виды железнодорожного транспорта. Ранее – в марте и апреле 2026 года – Украина уже наносила удары по двум другим железнодорожным паромам, которые также обеспечивают военную логистику. Скорее всего, они находятся в ремонте", – говорится в сообщении.

Обстрел "почти наверняка усугубил и без того растущие проблемы с обеспечением в Крыму", заявили разведчики.

Также в Британии признали, что на временно оккупированной территории наблюдаются масштабные перебои с поставками топлива и задержки на пунктах переправы.

Точные и интенсивные атаки стали возможными благодаря наличию у Украины разнообразного арсенала оружия, в частности дронов-камикадзе и дальнобойных средств.

"Широта украинского поражения целей также ослабляет российскую противовоздушную оборону даже в давно укрепленных приоритетных районах, таких как Керченский пролив. Это расширяет возможности Украины для атак на Крымский мост – стратегически и политически чувствительную цель", – подытожили в разведке.

Как писал OBOZ.UA:

– 26 июня, в День крымскотатарского флага, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает системную борьбу за освобождение Крыма и лишает Россию возможности использовать полуостров в качестве военного плацдарма для агрессии.

– 27 июня стало известно, что на левом берегу Херсонской области украинские войска добили мост в Геническе, который путинская армия активно использовала для военной логистики. В результате систематических ударов на мосту обрушилось несколько пролетов.

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