Может эвакуировать двух раненых одновременно: ВСУ получили роботизированный медэвак украинского производства Vepr. Фото

Арсенал медэваков Сил обороны Украины пополнил новый робот – логистически-эвакуационный НРК Vepr отечественного производства. В Минобороны кодифицировали и допустили эту технику к боевой работе.

Видео дня

Об этом пресс-служба МО сообщила в среду, 3 июня, на официальном сайте. Ведомство отметило, что оно усиливает способности пехотных подразделений Вооруженных сил.

Что известно об украинском наземном роботизированном комплексе Vepr

Этот роботизированный медэвак тестировался на передовой с 2024 года, успешно выполняя задачи по логистике и эвакуации. За это время компания-производитель существенно модернизировала платформу, ориентируясь на реальный боевой опыт и отзывы украинских военнослужащих.

Основные характеристики НРК Vepr:

платформа имеет длину 136 см, ширину 112 см и высоту со стойкой 138 см;

при снаряженном весе около 350 кг может транспортировать груз такой же массы;

скорость хода – более 7,5 км/ч;

два электрических двигателя мощностью по 1500 Ватт каждый могут работать от аккумуляторов на почти 40 км пути;

оператор управляет НРК с помощью цифровых камер и нескольких видов связи.

Эти комплексы являются многофункциональными и способны выполнять большинство самых распространенных логистических и военных задач:

доставлять боеприпасы, военное имущество и т.д. – весом до 350 кг;

вывозить одного-двух раненых одновременно;

дистанционно разминировать территории;

атаковать противника как ударный робот-камикадзе;

эвакуировать с поля боя поврежденные автомобили, легкую технику или другие НРК.

В МО Украины заявили, что пехотинцы любых подразделений могут использовать Vepr, поскольку этот робот имеет понятный алгоритм управления, легко обслуживается и эксплуатируется, имеет длительное время работы. Обучение на оператора НРК Vepr требует минимум времени.

"Отметим, что украинские наземные роботизированные комплексы ежемесячно выполняют около 10 000 задач по эвакуации и логистике. Этим сохраняют жизнь украинских военнослужащих", – отметили представители оборонного ведомства.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Министерство национальной обороны Литвы, Министерство обороны Украины и кластер Brave1 запускают проект грантовой поддержки инноваций Brave Lithuania. Речь идет о двусторонней платформе, которая будет помогать реализовывать литовские и украинские стартапы и новаторские разработки в сфере оборонных технологий.

– 30 мая глава МО Украины Михаил Федоров провел разговор с коллегой из Дании Троэльсом Лундом Поульсеном. Они договорились нарастить и расширить совместные оборонные проекты, в частности в рамках Drone Deal.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!