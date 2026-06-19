Украина представила на выставке в Париже уникальный морской дрон для охоты на российские самолеты: на что он способен. Фото

В Украине разработали новый морской беспилотник. Аппарат под названием SIRENA имеет на борту мощную установку РЭБ и оснащен ракетами против авиации.

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По конструкции это тримаран (судно с тремя соединенными в надводной части параллельными корпусами). Его представили на международной выставке Eurosatory-2026 в Париже (Франция), сообщает "Мілітарний".

Что известно о характеристиках SIRENA

Деталями об указанном надводном дроне поделился Center of Innovative Technologies Program. Разработчик рассчитывает, что SIRENA сможет проводить сложные операции радиоэлектронной борьбы в закрытых и спорных морских акваториях.

Для этого у дрона есть многодиапазонное устройство глушения Scorpion V5 в широком частотном диапазоне от 300 до 6000 МГц. РЭБ может одновременно блокировать вражескую связь, навигацию GNSS и каналы управления беспилотниками. Речь идет, в частности, об автопилоте. Он может направлять свое действие против российских "Шахедов".

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"Радиус эффективного электронного подавления средств противника достигает 30 километров", – рассказали журналисты.

Также SIRENA получила радар Pelican V1 и пусковую установку SeaDRAGON для ракет класса воздух-воздух AIM-9M Sidewinder.

Морской дрон способен выполнять миссии в автономном, полуавтономном и дистанционном режимах без необходимости прямой видимости с командным пунктом.

Скорость его хода – до 90 км/ч, а вес полезной нагрузки может достигать 300 килограммов. Время работы – до 24 часов, дальность ведения разведки – до 800 километров.

Как ранее писал OBOZ.UA, американский стартап Foundation Future Industries отправил ранние версии своих человекоподобных роботов в Украину для их тестирования в зоне боевых действий. Известно, что гуманоиды занимались логистическими задачами, в частности переноской грузов.

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