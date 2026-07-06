Работает без GPS: в Украине создали новый перехватчик «Шахедов». Фото

Украинская компания Dark River представила новый беспилотный перехватчик APUS-1, предназначенный для борьбы с ударными дронами типа Shahed и разведывательными беспилотниками. Одной из главных особенностей новой разработки является возможность автономной работы без использования GPS, что позволяет более эффективно действовать в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

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Об этом сообщило издание Defender Media. Устройство позиционируется как беспилотник самолетного типа

Технические характеристики APUS-1

Беспилотник способен развивать скорость до 320 км/ч

APUS-1 выполнен по самолетной схеме и специально разработан для перехвата воздушных целей.

По данным разработчика, его крейсерская скорость составляет 140 км/ч, а максимальная достигает 320 км/ч.

Тактический радиус применения беспилотника составляет до 50 километров, а максимальная продолжительность полета – до 50 минут.

Перехватчик может нести до 1,5 килограмма полезной нагрузки, а запуск осуществляется с помощью катапульты.

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Может работать даже без GPS

Одним из ключевых преимуществ APUS-1 является возможность автономной навигации без использования сигналов GPS.

Беспилотник оснащен цифровым видеоканалом, дневной камерой и поддерживает как автономный режим полета, так и ручное управление оператором.

Для работы комплекса достаточно экипажа из двух военнослужащих, а его развертывание занимает менее пяти минут.

Заявленная максимальная рабочая высота полёта составляет до 4500 метров.

Координаты цели могут поступать от радаров

APUS-1 способен получать информацию о воздушных целях от радиолокационных станций или других средств наблюдения в режиме реального времени.

Уничтожение вражеских беспилотников может осуществляться двумя способами:

- путем непосредственного кинетического столкновения с целью;

- посредством подрыва боевого модуля вблизи объекта.

Если выполнить боевую задачу не удалось, беспилотник может автоматически вернуться в район запуска. Также конструкцией предусмотрена опция самоуничтожения.

Перехватчик уже используется военными

В настоящее время APUS-1 проходит процедуру кодификации, необходимую для официального принятия на вооружение.

В то же время беспилотник уже представлен на государственном маркетплейсе оборонных технологий Brave1 Market, где его стоимость составляет 140 тысяч гривен.

Новый перехватчик уже используется десятью подразделениями Сил обороны Украины, которые испытывают его в условиях реального боевого применения.

Как сообщал OBOZ.UA:

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