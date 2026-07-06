"Вторую армию в мире" сотрясают скандалы: на чем поймали российских генералов, кто оказался за решеткой и при чем тут схема с ЧВК

Последнее время главное военное ведомство страны-агрессора и непосредственно оккупационные войска не на шутку лихорадит – да так, что у россиян волосы встают дыбом. Власти пытаются замолчать происходящее, так как из-за больших потерь на войне в Украине нужен стабильный приток людского ресурса – вот только получается это из рук вон плохо.

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В 2026 году главной темой скандалов вокруг армии РФ стало продолжение масштабных "антикоррупционных зачисток". Однако фокус сместился с тылового обеспечения и строительства на махинации с выплатами военнослужащим и деятельность частных военных компаний. Но и юридические претензии к МО РФ со стороны бизнеса достигли пиковых значений.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

На чем погорели "погоны"

Среди последних наиболее резонансных событий и скандалов – дело ЧВК "Ястреб" и арест генерала Дембицкого.

3 июля под стражу в московское СИЗО "Лефортово" был отправлен бывший командующий 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майор Александр Дембицкий. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, связанном с деятельностью ЧВК.

Главные истории дня

Еще в 2023 году представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины озвучил информацию, что так называемая частная военная компания "Ястреб" аффиллирована с ФСБ. А создали ее в первую очередь для того, чтобы вытеснить Евгения Пригожина с "Вагнером" из информационного пространства.

Сделать этого конечно же, тогда не получилось, но Пригожина менее через полгода отправили на тот свет. А вот зарабатывать на новой "структуре" и давать выполнять грязные задачи – это да.

Что касается непосредственно генерала Дембицкого, то он, по версии российского следствия, был организатором масштабной преступной схемы, от которой пострадали как минимум 89 российских военнослужащих.

Суть схемы была проста. Желающих воевать против Украины убеждали, что они подписывают соглашения с Минобороны формально, а на деле они будут служить в ЧВК "Ястреб", что принесет им гораздо больше денег и "освободит от армейских проблем". Также обещали повышенные выплаты и лучшие условия.

После получения единовременных выплат у них под разными предлогами (на экипировку, дроны, оформление документов) вымогали от 30 до 200 тысяч рублей (по курсу НБУ это от 15 до 100 тыс. грн). В одном из эпизодов у "освободителя" забрали уже 1,25 млн рублей (более 600 тыс.грн) за обещание не отправлять его на передовую.

Номинальный основатель этой ЧВК Алексей Марущенко (воевавший против Украины и замазанный в том числе и в "обнулениях") пошел на сделку со следствием и дал показания на генерала. В частности, он "заносил" Дембицкому за возможность... командовать штурмовыми подразделениями для "освобождения Курской области".

К слову, сам Марущенко в 2018 году был внесен в базу "Миротворец", а на оккупированной части Донбасса он засветился еще в 2014 году.

Помимо мошенничества в деле фигурируют обвинения в похищениях, пытках и убийствах несогласных солдат.

Но, как говорится, не одному Дембицкому "повезло". В 2026 году российские суды начали выносить приговоры по делам высокопоставленных чиновников МО РФ, арестованных во время первой волны отставок команды Сергея Шойгу (министр обороны с ноября 2012 года по май 2024-го).

Еще один отличившийся – генерал-лейтенант Вадим Шамарин (экс-начальник Главного управления связи ВС РФ и замначальника Генштаба). Он приговорен к 7 годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере. Одна из них потянула на 36 млн рублей (почти 18 млн гривен).

Z-военкоры и блогеры после вынесения приговора бились в истерике, посчитав его очень мягким и подозревая, что генерал откупился.

В частности, Роман Алехин написал, что "расстрел, как в Китае, просто экономически более выгоден, но если сроки по коррупции будут от 15 и выше, а не как начальнику Главного управления связи Минобороны Вадиму Шамарину - 7 лет за то, что мы видели и видим на фронте, за то количество погибших пацанов, которые без связи шли в бой или которых не могли эвакуировать без связи, за Курскую область, прорыв в которую удался легко, потому что были проблемы со связью".

Забавно, что сам Алехин (бывший советник Курского губернатора) прославился как фигурант видео, на котором он договаривается об откате в 50 млн. рублей на закупке медикаментов. А его "шеф" позднее был арестован за хищение 1 млрд рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.

А вот генерал-майор Иван Попов (военный преступник, бывший командующий 58-й армией РФ, которая действовала на Запорожском направлении) получил 5 лет колонии общего режима.

Его привлекли к ответственности по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Речь, в частности, о хищении металлоконструкций, предназначавшихся для оборонительных линий ВС РФ.

Сейчас он отбывает срок в подмосковной Коломне – в колонии, которая по иронии судьбы поставляет маскировочные сети на "СВО".

Еще один генерал, который ближайшие 10 лет проведет за решеткой – бывший заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов.

Будучи в должности руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил РФ, он "способствовал" заключению контрактов с коммерческими организациями на поставку обмундирования в войска на сумму более 1,5 млрд рублей.

Ну, а за содействие в заключении контрактов он получил взятку в особо крупном размере – в сумме свыше 20 млн рублей.

К слову, во время суда Муминджанов цинично заявил, что расценивал полученные миллионы как… "дружескую материальную помощь семье".

Денег нет, но вы держитесь

Суды над несколькими генералами, как и уже вынесенные приговоры – конечно же только верхушка айсберга. Зачастую громкие процессы связаны с банальной зачисткой и перераспределением потоков внутри системы.

Но сейчас в России набирают обороты скандалы и с невыплатами по госконтрактам – а в этом случае пострадал уже бизнес. В свою очередь это раскручивает маховик недовольства и претензий, в том числе, в адрес путинского режима.

Только за первую половину 2026 года коммерческие структуры и государственные поставщики подали к МО РФ около 600 судебных исков. Сумма финансовых претензий за этот период уже идет на миллиарды рублей.

Российский бизнес массово жалуется на срывы оплаты за поставленные товары, технику и строительные работы, выполненные для нужд армии, что связывают с тотальной ревизией бюджетов внутри военного ведомства.

Тут, как говорится, без комментариев: у страны-бензоколонки сегодня даже с топливом совсем плохо.

Продолжение следует. В следующей части мы расскажем о преступлениях командиров в рядах российских оккупационных войск и с какими унижениями со стороны "своих" сталкиваются "освободители".