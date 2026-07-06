Нам нужно начать планировать строительство подземных логистических путей от крупных прифронтовых городов в направлении ЛБС.

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И прокладке подземных дорог в тридцатикилометровой зоне, перекрытых досками и пленкой, с системой водоотвода и отстойниками для техники.

Мы будем вынуждены к этому прийти, поэтому лучше планировать и проектировать уже сейчас.

Опыт строительства шахт в Украине есть.

Нужно учесть все эти обвалы, затопления, отвод угарных газов в отстойниках для техники, маскировку, места разъезда техники, места въезда с поверхности в замаскированные крытые ангары и т. д.

Множество организационных, инженерных, юридических, законодательных, экономических, финансовых, тактических вопросов... Это нужно уже продумывать и организовывать сейчас.

Этим должны заняться СНБО, Министерство обороны и Кабинет министров.

Организация логистических путей станет для нас не меньшей проблемой, чем для оккупационной армии РФ.