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"Украинские санкции": в российском Омске пострадал НПЗ, произошёл пожар. Фото и видео

Мария Дрофич
War
3 минуты
17,1 т.
Для нанесения удара были задействованы беспилотники FP-1
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6 июля украинские дроны впервые атаковали Омский НПЗ, крупнейший в России. На территории предприятия вспыхнул пожар.

Завод расположен примерно в 2,5 тысячи километров от украинской границы. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

По информации Exilenova+, для атаки на нефтеперерабатывающий завод были использованы украинские беспилотники FP-1.

По данным OSINT-каналов, беспилотники поразили установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 . Её мощность составляет 8,4 млн тонн в год. Кроме того, вероятно, произошло попадание в технологические колонны этой установки.

Из-за атаки дронов в Омской области во второй раз с начала полномасштабной войны объявили о безпилотной опасности. Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Омска.

В то же времягубернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил атаку беспилотников. Чиновник сообщил о попадании, однако не уточнил, что речь идет именно о нефтеперерабатывающем заводе.

"Силы ПВО Министерства обороны России продолжают отражать атаку противника. Нескольким беспилотникам удалось добраться до северного промышленного узла Омска. Оперативные службы принимают необходимые меры для ликвидации последствий", — сообщил Хоценко.

Дроны атаковали НПЗ в Омске
Дроны атаковали НПЗ в Омске
Дроны атаковали НПЗ в Омске

Что известно о заводе

Омский НПЗ принадлежит компании "Газпром нефть". В год он перерабатывает более 20 млн тонн нефти. Отмечается, что до сих пор предприятие не подвергалось атакам украинских беспилотников.

Согласно информации о предприятии, после модернизации, завершённой в 2025 году,завод обеспечивает до 100% глубины переработки нефти. В 2024 году предприятие производило более 50 наименований продукции. На заводе работает более 3,3 тысячи сотрудников.

Дроны атаковали Омский НПЗ
Дроны атаковали Омский НПЗ

Напомним, в ночь на 6 июля Силы обороны Украины нанесли удары по двум российским нефтеперерабатывающим заводам: "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле и "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области. Также был поражён терминал перевалки нефтепродуктов "ТЕС-Терминал-1" в Керчи.

Кроме того, под удар попали пункт постоянной дислокации 26-й ракетной бригады РФ, железнодорожный путепровод возле Довжанска, склад беспилотников в районе Червонопоповки и место сосредоточения военной техники вблизи Писаревки в Луганской области. В Генштабе отметили, что масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Также OBOZ.UA сообщал, что с начала 2026 года Украина нанесла как минимум 194 удара пороссийским нефтеперерабатывающим заводам. Это в 11 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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