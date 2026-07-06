В российском Ярославле атакован НПЗ: поднялся дым. Фото и видео

В российском Ярославле в ночь на 6 июля прозвучали взрывы. После них над городом поднялся дым.

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Местные жители заявили об атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Об ударе Сил обороны по Ярославскому НПЗ в Exilenova+ начали сообщать после 4 часов утра.

"Ярославль, местные сообщают об успешной атаке на НПЗ", – отмечалось в сообщении.

В канале также публиковали многочисленные видео и фото, на которых виден дым над местом прилета.

Главные истории дня

В сети сообщалось, что выезд из Ярославля в сторону Москвы был перекрыт для ликвидации последствий атаки. Именно там расположен пораженный завод.

Пожар на территории НПЗ подтверждает сервис NASA FIRMS.

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