В российском Ярославле атакован НПЗ: поднялся дым. Фото и видео
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В российском Ярославле в ночь на 6 июля прозвучали взрывы. После них над городом поднялся дым.
Местные жители заявили об атаке на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+.
Что известно
Об ударе Сил обороны по Ярославскому НПЗ в Exilenova+ начали сообщать после 4 часов утра.
"Ярославль, местные сообщают об успешной атаке на НПЗ", – отмечалось в сообщении.
В канале также публиковали многочисленные видео и фото, на которых виден дым над местом прилета.
В сети сообщалось, что выезд из Ярославля в сторону Москвы был перекрыт для ликвидации последствий атаки. Именно там расположен пораженный завод.
Пожар на территории НПЗ подтверждает сервис NASA FIRMS.
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