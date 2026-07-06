Как пишет Politico, Силы обороны Финляндии готовятся самостоятельно нанести первый удар по армии России, если она внезапно атакует одну из стран восточного фланга НАТО.

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Тобто фінська армія сподівається випередити ситуацію, перш ніж буде задіяно славнозвісну статтю 5 Вашингтонського договору, адже:

на підтримку США в випадку війни РФ проти, приміром, якоїсь із країн Балтії – сподівань все одно майже немає,

Польща може теж не надати своєчасної допомоги [!!!],

а самостійно воювати до двох тижнів (в очікуванні підкріплення від решти союзників) Литві, Латвії чи Естонії буде вкрай важко.

Таким чином, створюються прецедент – ініціатива окремих членів НАТО може виявитись реальною загрозою потенційному агресорові значно більшою мірою, ніж власне НАТО.

Але ж тоді виникає резонно питання:

а навіщо такий бюрократичний, неповороткий, боягузливий і трохи зрадницький блок "єдності протилежностей" з його розрекламованими "стандартами" взагалі потрібен?

Бути тільки приводом для війн???

Така собі надвеличезна трансатлантична пожежна команда, що здатна на будь-що – окрім гасіння пожежі…