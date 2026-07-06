История именно этой войны станет одним из фундаментов национальной памяти украинцев. Ведь это – совместно пережитый опыт величайшей трагедии целого поколения. Ведь она уже затронула миллионы людей в каждом уголке страны и даже тех, кто из-за неё оказался за её пределами. Мы будем помнить, что чувствовали сами, кто и что делал рядом с нами. И кто не делал ничего.

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Совместными усилиями украинцев и поляков после падения коммунизма удалось добиться того, что конфликты между нашими народами перестали определять украинское представление о западных соседях. Поляки воспринимались как народ, которому удалось добиться успеха, на который хотелось равняться.

За последние недели этот образ упорно разрушают польские политики. И, к сожалению, успешно. Они уничтожают не только результаты тридцати лет совместной работы ради взаимопонимания, но и даже совсем свежие воспоминания 2022 года о Польше как о стране, протянувшей Украине руку помощи.

Так действует война. Она вытесняет прежний опыт новым – актуальным. Именно он становится определяющим, ведь не прошлое, а настоящее помогает выжить. К тому же война ускоряет и углубляет все процессы, происходящие в сознании людей.

Для миллионов украинцев нынешнее положение дел безапелляционно: "Покайтесь за прошлое, иначе у вас не будет будущего", – это обращение к народу, истекающему кровью, обладает разрушительной силой, сопоставимой с той, с которой другой наш сосед уничтожает украинские города, сбрасывая на них бомбы.