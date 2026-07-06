В ночь на 6 июля ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты или "Циркона": Игнат назвал причины

Во время массированной комбинированной атаки РФ в ночь на 6 июля украинская противовоздушная оборона не смогла сбить ни одной баллистической ракеты или ракеты типа "Циркон". Главной причиной является критический дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot, способных противодействовать таким целям.

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В то время как российские войска применили десятки баллистических и противокорабельных ракет в ходе одной из самых масштабных воздушных атак последнего времени. Об этом сообщает пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

Для перехвата баллистических ракет необходимы специальные ракеты для систем Patriot, запас которых в Украине остается недостаточным.

"Чтобы сбивать баллистические ракеты, нужно иметь чем их сбивать. Систем Patriot достаточно — требуется постоянная поставка ракет. У нас есть серьезный дефицит ракет-перехватчиков", — отметил представитель Воздушных сил.

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Россия атаковала Украину 419 средствами воздушного нападения, среди которых были 68 ракет и 351 беспилотник различных типов. Основным направлением удара стал Киев.

В частности, оккупанты выпустили 23 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, шесть противокорабельных ракет "Циркон"/"Оникс", 33 крылатые ракеты Х-101, шесть ракет "Калибр" и 351 ударный беспилотник и дрон-имитатор.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 363 воздушные цели – 37 крылатых ракет (31 Х-101 и шесть "Калибров") и 326 беспилотников различных типов. В то же время зафиксировано попадание 29 баллистических и противокорабельных ракет и 18 ударных БПЛА в 34 точках, а также падение обломков сбитых дронов в 16 местах.

Массированная атака привела к значительным разрушениям, ведь для эффективного перехвата баллистических угроз Украине необходимы непрерывные поставки ракет для систем Patriot.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия в ночь на 6 июля подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов "Украинка" и "Оленья". Оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами различных типов.

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