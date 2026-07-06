В ночь на 6 июля Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты и ударные беспилотники. Основной удар был нацелен на Киев и Киевскую область.

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В столице пострадали Подольский, Дарницкий, Соломенский, Шевченковский и Голосеевский районы. Повреждены более двух десятков жилых домов, административные здания, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры. Возникли масштабные пожары, спасатели всю ночь расчищали завалы. По предварительным данным, в Киеве погибли как минимум 7 человек, ещё 1 человек погиб в Бучанском районе Киевской области. Всего – как минимум 8 погибших и более 34 раненых.

И именно после таких ночей в Белом доме должны задать себе вопрос.

Не является ли цинизмом то, что пока украинские спасатели извлекают людей из-под завалов, а врачи борются за жизнь раненых, путин во время бесед с президентом США продолжает отчитываться о якобы очередных "успехах" на фронте и хвастаться захватом украинских населенных пунктов? Даже если эти заявления не соответствуют реальной ситуации, они демонстрируют одно – убеждение агрессора в том, что массовые убийства мирных жителей не станут препятствием для дальнейшего политического диалога.

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Именно поэтому Белый дом должен задать себе ещё один вопрос: какую политику "миротворчества" проводит Трамп, не воспринимает ли кремль любые сигналы готовности к компромиссам без реального усиления давления как проявление слабости? Ведь после каждой такой "дипломатии" Украина получает новые ракеты, новые разрушения и новые человеческие жертвы.

Евросоюз не может не замечать и этого. Когда в отдельных странах Европы, в частности в Польше, отдельные политические силы разжигают антиукраинские настроения или используют инспирированные Кремлем исторические вопросы для собственной внутренней политической борьбы, Венгрия выдвигает необоснованные претензии относительно якобы-то ущемления прав меньшинств, обе страны блокируют вступление Украины в Европейский Союз, объективно наибольшую выгоду от этого получает кремль. Раскол между союзниками – это один из ключевых инструментов, на который рассчитывает государство-агрессор.