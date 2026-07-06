Украина под массированным обстрелом: Россия запустила «Шахеды», ракеты «Калибр», Х-101 и баллистические ракеты

В ночь на 6 июля Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов "Украинка" и "Оленя". По данным мониторинговых ресурсов, вылет может носить боевой характер, а значит, существует угроза ракетного обстрела Киева и других городов Украины.

Видео дня

О вылете стратегической авиации сообщил мониторинговый канал Strategic Overhead. Авторы ресурса отметили, что противник завершает подготовку к нанесению очередного массированного ракетного удара по территории Украины с применением стратегической авиации. По их словам, в течение дня также фиксировались передислокации самолетов между военными аэродромами в западной и восточной частях РФ, а также повышенная активность военно-транспортной авиации.

Признаки подготовки

По информации мониторингового канала, по состоянию на 00:00 в воздушном пространстве России находились как минимум два бомбардировщика Ту-160, взлетевшие с аэродрома "Украинка", а также три Ту-95МС, вылетевшие с аэродрома Оленья.

Главные истории дня

В сообщении отмечается, что первых пусковых рубежей самолеты могут достичь после 01:00. Мониторинговые ресурсы подчеркивают, что информация касается возможной подготовки к боевому применению авиации, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от маршрутов полёта и возможных пусков ракет.

По состоянию на 00:25 в воздушном пространстве РФ наблюдаются 2 самолета Ту-160 (с аэродрома "Украинка") и 6 самолетов Ту-95МС (с аэродрома "Оленья").

По состоянию на 0:48 были осуществлены пуски крылатых ракет Х-101/Х-55СМ из района Вологды. Если это не имитация, то ожидаем вхождения в воздушное пространство Украины в течение следующих 90 минут.

По состоянию на 01:00 получено предупреждение об угрозе баллистических ракет и ракет "Циркон" для столицы и области.

По состоянию на 01:35 наши "Соколы" сбили все ракеты "Калибр".

Мониторинговый канал "Николаевский Ванёк" также сообщил о фиксации вылета как минимум трёх Ту-95МС с аэродрома Оленья и предположил, что эти вылеты могут быть боевыми.

По его оценке, самолеты могут находиться в районе Энгельса примерно между 01:00 и 02:00. Если запуски ракет произойдут из этого района, их появление в воздушном пространстве Украины возможно ориентировочно между 02:00 и 03:00.

Также рассматривается другой вариант маршрута — в направлении Каспийского моря. В таком случае, по предварительным оценкам, носители могут достичь района запуска между 02:30 и 03:30, а ракеты могут войти в воздушное пространство Украины примерно между 03:30 и 04:00.

Авторы канала отдельно подчеркнули, что все приведенные временные интервалы являются ориентировочными и могут иметь значительную погрешность.

По состоянию на 00:35 поступило сообщение о пусках ракет "Калибр" (около 6 шт.) из гавани порта Новороссийска.

Атака "Шахедов"

Параллельно с вылетом стратегической авиации российские войска начали очередную атаку ударными беспилотниками типа Shahed. По информации мониторингового канала "Николаевский Ванёк", на момент публикации несколько групп дронов уже находились в воздухе и двигались в направлении мирных городов Украины.

В частности, два беспилотника приближались к Одессе, где жителей предупредили об угрозе взрывов. Еще четыре "Шахеда" пролетели над районом Рыбаковки курсом на Вознесенск, один был зафиксирован над Березнегуватым, еще один находился в Криворожском районе.

Кроме того, по данным мониторингового ресурса, пять ударных дронов двигались курсом на Люботин или через него, ещё четыре — в направлении Конотопа или через него.

Информация о маршрутах беспилотников оперативно уточняется, а жителей регионов призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя.

Как сообщал OBOZ.UA, во время воздушной атаки РФ в ночь на 28 июня в Киеве был поврежден фармацевтический завод "Дарница".

Также в тот же день Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области. Погиб один человек, ещё семеро пострадали. Ранения получили, в частности, двое детей.

А в результате авиаударов россиян по Запорожью – двое погибших и 17 раненых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!