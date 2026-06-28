Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области: есть погибший, семь пострадавших, в том числе двое детей
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В воскресенье, 28 июня, страна-террорист аковала Харьковскую область. Враг нанес ракетный удар по Змиевской общине Чугуевского района.
По предварительной информации, один человек погиб. Еще семь человек пострадали, среди них двое детей. Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
"Все экстренные службы – на месте. Продолжается ликвидация последствий обстрела", – рассказал чиновник.
По состоянию на 19:47 Олег Синегубов сообщил, что число пострадавших в результате вражеского удара по Змиевской общине увеличилось до 7 человек . Среди них двое детей. Всем оказывается медицинская помощь.
Напомним, что страна-террорист не прекращает обстрелы украинских населенных пунктов. В воскресенье, 28 июня, враг более 40 раз обстрелял Днепропетровскую область. Есть раненые.
Кроме того, в воскресенье, 28 июня, военные российской оккупационной армии нанесли авиационные удары по Запорожью. В результате вражеской атаки известно о двух жертвах, ещё 16 человек получили ранения.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 28 июня, российские войска устроили очередную ракетную атаку на Киев. Враг нанес удар по столице баллистическими ракетами, раздалась серия взрывов. Известно как минимум о двух пострадавших.
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