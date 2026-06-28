Враг более 40 раз обстрелял Днепропетровскую область: есть раненые. Фото

Страна-террорист не прекращает обстрелы украинских населенных пунктов. В воскресенье, 28 июня, враг более 40 раз обстрелял Днепропетровскую область. Есть раненые.

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Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа. Он отметил, что россияне атаковали три района области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб.

"28 июня по состоянию на 18:30два человека получили ранения. Более 40 раз россияне атаковали три района области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб", — сообщил чиновник.

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– В Никопольском районе пострадали Никополь, Покровская, Червоногригоровская, Марганецкая и Мировская общины. Повреждены предприятия, инфраструктура, более 10 частных и многоквартирных домов, хозяйственное сооружение, автомобили. Пострадали два человека. Мужчина 41 года госпитализирован в состоянии средней тяжести. 49-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

– В Пятихатках Каменского района пострадала инфраструктура.

– В Покровской общине Синельниковского района горел частный дом.

Напомним, что в воскресенье, 28 июня, военные российской оккупационной армии нанесли авиаудары по Запорожью. В результате вражеской атаки известно о двух жертвах, еще 16 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 28 июня, российские войска устроили очередную ракетную атаку на Киев. Враг нанес удар по столице баллистическими ракетами, раздалась серия взрывов. Известно как минимум о двух пострадавших.

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