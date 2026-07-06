Нужно морально готовиться к худшему развитию событий. Но мы надеемся на чудо. Надеемся, что у партнеров найдутся ракеты ПАК-3 для "Патриотов" и их очень быстро доставят в Украину. Но может случиться так, что они найдутся, но в очень небольшом количестве. И даже это будет чудом, так как вообще сложно представить себе политическое руководство какой-либо страны в этом мире, которое решится продать эти противоракеты.

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Здесь есть три проблемы. Первая – все на этой планете готовятся к возможной большой войне, и логично, что лучше, чтобы у твоей страны были в наличии антибаллистические ракеты, чем наоборот. Никто не сможет легко объяснить своим избирателям, что из двухсот ракет ПАК-3 они продают/отдают Украине, допустим, пятьдесят. Оппозиция "съест" такую власть. Во-вторых, этих ракет ПАК-3 в мире вообще стало очень мало после "самой успешной в истории галактики" военной операции Трампа на Ближнем Востоке. Где, как говорят, было использовано несколько тысяч противоракетных ракет "Патриот". Склады пусты, остальные – полупустые, а производство довольно медленное. Медленное, в том числе из-за того, что редкоземельные материалы контролирует в основном Китай, и после того, как испортились отношения КНР с США из-за "тарифов", американцам приходится уговаривать китайцев продать больше этого важного сырья. Третья причина – спрос зашкаливает после обстрелов соседних государств Ираном, арабские страны уже разместили у американцев заказы на ПАК-3 на 20 лет вперёд. И мы не знаем текущих цен. Не удивлюсь, если окажется, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и т.д. заказали ракеты ПАК-3 "вслепую" по 10–15 млн долларов за штуку.

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А пока проблема с нехваткой противоракетных ракет и средств не решена, россияне будут просто разносить Киев и другие наши города. Будут беспрепятственно уничтожать любые цели по своему усмотрению. А бьют они баллистическими ракетами довольно точно. В Вишневом это подтвердят… Даже если мы придумаем новое РЭБ, оно же фактически падает сверху вниз. И от этой неточности нам станет не намного легче… Да, может, у нас на подходе собственное антибаллистическое оружие "hit-to-kill", но что-то мне подсказывает, что ждать придется еще, в лучшем случае, месяцы. Справочно: первые испытания ПАК-3 состоялись в 1997 году, а полностью боеготовая система была объявлена лишь в 2002 году. И эта работа велась в комфортных условиях без обстрелов, разумеется.

Так что готовимся к худшему в ближайшее время, вероятно, нас ждут сложные месяцы, но надеемся на чудо…