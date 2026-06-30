Способен охотиться на все типы вражеских БПЛА: Силы обороны получили на вооружение новый дрон-перехватчик "Талион". Фото

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации на фронте беспилотный авиационный комплекс (БпАК) "Талион" украинского производства. Он может работать как в качестве средства противовоздушной обороны, так и в качестве ударного дрона, то есть является универсальным.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Управление им может осуществляться оператором как в ручном, так и в полуавтоматическом режимах.

Что известно о новом БПЛА

В Минобороны отметили, что главной задачей нового украинского дрона является перехват БПЛА противника.

"Основной сферой применения комплекса является его использование в качестве самолета-камикадзе для перехвата беспилотных летательных аппаратов противника", – говорится в материале.

Однако помимо выполнения задач противовоздушной обороны БпАК "Талион" может также поражать наземные цели и выполнять другие тактические задачи, то есть работать как ударный дрон. Это свидетельствует об универсальности его функционала.

Управление этим дроном может осуществляться оператором как в ручном, так и в полуавтоматическом режимах.

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Боевые возможности БпАК "ТАЛИОН"

В Министерстве обороны отметили, что новый украинский БпАК "Талион" может работать как на малых, так и на значительных высотах, что позволяет ему перехватывать практически все типы вражеских БПЛА.

Благодаря способности длительно находиться в воздухе он может выполнять функции патрулирования и разведки.

"Благодаря сочетанию функций перехватчика воздушных целей и классического барражирующего боеприпаса комплекс усилит возможности украинских подразделений в противодействии вражеской беспилотной авиации и обеспечит высокую точность поражения объектов в тактической глубине", – пояснили в Минобороны.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что советник министра обороны Украины по вопросам беспилотных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов назвал критические технологические вызовы для ВСУ на фронте. По его словам, появление хотя бы одной из разработок, в частности собственной баллистической ракеты, способно кардинально изменить ситуацию на поле боя.

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