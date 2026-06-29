Один из них может изменить ход войны: "Флеш" назвал ключевые технологические вызовы для ВСУ на фронте

Несмотря на позитивные новости с фронта, Украина по-прежнему сталкивается с рядом критических технологических проблем, которые существенно влияют на ход боевых действий. В настоящее время существует несколько ключевых направлений, где ВСУ нуждаются в срочных решениях.

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Об этом сообщил советник министра обороны Украины по вопросам беспилотных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, появление хотя бы одной из разработок, в частности собственной баллистической ракеты, способно кардинально изменить ситуацию на поле боя.

Девять ключевых технологических проблем украинской армии

"Я абсолютно трезво смотрю на вещи и вижу, что, помимо положительных новостей о войне с РФ, есть еще и огромное количество технологических проблем", – написал "Флеш".

Он перечислил основные технологические проблемы на фронте, среди которых:

– отсутствие серийных средств противодействия управляемым авиабомбам (КАБам);

– недостаточное развитие систем радиоэлектронной борьбы против МЕШ-модемов, которые россияне активно используют для разведки и ударов дронами типа "Шахед" и "Гербера";

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– отсутствие эффективных решений для защиты прифронтовых городов от атак беспилотников.

"И страдают не только села, но и Херсон, Харьков, Запорожье, Сумы. Нужны системы оповещения и системные меры по борьбе с дронами", – подчеркнул он.

Отдельно он отметил необходимость увеличить количество тактических радиолокационных станций, без которых не могут полноценно работать дроны-перехватчики.

Также не менее важной проблемой остается отсутствие собственного баллистического оружия, которое, по его убеждению, "радикально изменило бы ход войны".

Кроме того, эксперт обратил внимание на ряд других критических проблем:

– отсутствие массовых и серийных средств радиоэлектронной борьбы для подавления видеоканалов вражеских беспилотников;

– нехватка проверенных технологий защиты ударных дронов среднего радиуса действия и дронов-бомбардировщиков от российских зенитных беспилотников;

– отсутствие системного технологического подхода к обнаружению и уничтожению тактических радиолокационных станций противника, выполняющих роль "глаз" врага на фронте;

– необходимость разработки альтернативных систем навигации для дальнобойных ударных средств.

"Это то, что я могу озвучить публично", – подытожил советник министра обороны Украины по вопросам беспилотных технологий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров подчеркнул, что Украина продолжает работу над созданием собственного баллистического оружия, которое в будущем может стать одним из ключевых факторов сдерживания России. В Министерстве обороны убеждены, что появление украинских баллистических ракет будет иметь не только военное, но и геополитическое значение для государства.

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