"Это вообще другая лига": Федоров заверил, что украинская баллистика "изменит всё в этой войне и статус Украины в мире"

Украина продолжает работу над созданием собственного баллистического оружия, которое в будущем может стать одним из ключевых факторов сдерживания России и существенно изменить баланс сил в войне. В Министерстве обороны убеждены, что появление украинских баллистических ракет будет иметь не только военное, но и геополитическое значение для государства.

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Об этом министр обороны Украины Михаил Федоров заявил в интервью ТСН. Он подчеркнул, что украинские баллистические ракеты будут наносить удары по территории России.

Федоров анонсировал появление украинских баллистических ракет

По словам главы Минобороны, разработка собственных баллистических ракет является одним из важнейших направлений развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

Федоров убежден, что появление такого вооружения способно существенно повлиять на ход войны и укрепить позиции Украины на международной арене.

"Украинская баллистика изменит всё в этой войне. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига", – заявил министр.

Он подчеркнул, что украинская ракетная программа имеет стратегическое значение не только для нынешней войны, но и для будущей системы безопасности государства.

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"Она будет бить по России"

Комментируя перспективы нового вооружения, Федоров сослался на ранее озвученную позицию президента Владимира Зеленского относительно развития украинских ракетных технологий.

"Я здесь могу лишь процитировать нашего президента, что украинская баллистика – будет, и она будет бить по России", – отметил глава оборонного ведомства.

Таким образом, в Минобороны подтвердили, что будущие украинские баллистические ракеты рассматриваются как инструмент поражения целей на территории страны-агрессора.

Подробности разработки не раскрываются

В то же время министр отказался сообщать технические характеристики, сроки завершения проекта или другие подробности создания нового вооружения.

По его словам, такая сдержанность связана как с соображениями безопасности, так и с нежеланием формировать завышенные ожидания в обществе.

"Не хочу завышать ожидания и не хочу давать лишнюю информацию противнику", — пояснил Федоров –.

В Министерстве обороны подчеркивают, что значительная часть информации об украинских перспективных разработках остается закрытой из-за военного положения и рисков для национальной безопасности.

На разработку уже выделены средства

В то же время Федоров подтвердил, что государство уже закладывает финансирование на развитие украинской баллистической программы.

По его словам, соответствующие расходы предусмотрены в государственном бюджете на 2027 год.

"Нет никаких финансовых проблем с разработкой украинской баллистики", – подчеркнул министр.

Это свидетельствует, что создание собственных баллистических ракет рассматривается властями как один из долгосрочных приоритетов развития украинского оборонного сектора.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская компания Fire Point заявила о завершении разработки ракеты-перехватчика FP-7.X, предназначенной для борьбы с баллистическими целями. По словам разработчиков, ракета уже успешно прошла испытания и продемонстрировала характеристики, необходимые для работы в составе перспективного противоракетного комплекса FREYA.

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