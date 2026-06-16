Украинская антибаллистическая ракета готова и прошла испытания: главный конструктор Fire Point рассказал подробности. Видео

Украинская компания Fire Point объявила о завершении разработкиракеты-перехватчика FP-7.X, предназначенной для борьбы с баллистическими целями. По словам разработчиков, ракета уже успешно прошла испытания и продемонстрировала характеристики, необходимые для работы в составе перспективного противоракетного комплекса FREYA.

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Об этом сообщил главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман. Он также рассказал о сотрудничестве с немецкой компанией Hensoldt, которая будет поставлять современные радары для будущего комплекса противовоздушной и противоракетной обороны.

Ракета FP-7.X уже прошла испытания

По словам Дениса Штилермана, украинская ракета-перехватчик полностью готова и успешно подтвердила свои характеристики в ходе испытаний.

"Ракета полностью готова. Мы провели испытания. Полет. Она при максимальных ускорениях отклонялась и выполняла очень агрессивную команду от С2-центра по своему управлению. Да, она управляемая в воздухе, все на месте. Она разрабатывалась в СССР как перехватчик баллистических ракет, она к этому приспособлена", –отметил главный конструктор Fire Point.

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По его словам, ракета продемонстрировала высокую маневренность и способность оперативно реагировать на команды системы управления даже во время полета на больших скоростях.

Комплекс FREYA получит немецкие радары

Важным этапом реализации проекта стало подписание соглашения между Fire Point и немецкой компанией Hensoldt во время международной оборонной выставки Eurosatory в Париже во вторник, 16 июня.

Hensoldt является одним из ведущих производителей радиолокационных систем в Европе и уже активно сотрудничает с Украиной. Ее радары используются в составе зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, которые продемонстрировали высокую эффективность при защите украинского неба.

По словам Штилермана, новый радар станет ключевым элементом системы обнаружения целей для комплекса FREYA.

"Их радар будет выполнять функцию обнаружения — это радар TRML-4D. Очень хороший радар, и сейчас мы начнем объединять его с нашей ракетой и центром С2 и получать от него команды, чтобы направлять ракету в зону, где она сможет перехватить баллистическую ракету", – объяснил конструктор.

Как будет работать система FREYA

Основой перспективного противоракетного комплекса FREYA станет украинская ракета-перехватчик FP-7.X, которая будет интегрирована с современными средствами радиолокационного наблюдения и системой боевого управления.

Задачей комплекса станет обнаружение баллистических целей, передача координат через командный центр и наведение ракеты на цель для её уничтожения.

Разработчики считают, что сочетание украинских ракетных технологий с немецкими радарами позволит создать эффективную систему противоракетной обороны, способную противостоять современным угрозам.

Ракета способна работать на высоте до 25 километров

В компании Fire Point сообщили, что недавние испытания FP-7.X подтвердили её высокие лётные характеристики.

Во время испытаний ракета успешно выполняла сложные маневры и совершала полет на высоте до 25 километров. Именно такие параметры являются критически важными для перехвата баллистических целей, движущихся на больших скоростях и высотах.

По оценке разработчиков, привлечение компании Hensoldt к проекту фактически переводит создание комплекса FREYA на завершающую стадию.

Украине нужны собственные средства противоракетной обороны

Вопрос развития антибаллистической защиты приобрел особое значение на фон ерегулярных российских атак с применением баллистических ракет. Российские войска систематически используют эти ракеты для нанесения ударов по украинским городам, объектам критической инфраструктуры и гражданским объектам в различных регионах страны.

Поэтому создание собственных систем противоракетной обороны рассматривается как одно из ключевых направлений укрепления безопасности Украины и снижения зависимости от иностранных поставок вооружения.

Как отмечают в Fire Point, завершение разработки FP-7.X и интеграция ракеты в состав комплекса FREYA могут стать важным шагом на пути к формированию украинской системы противоракетной защиты.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинская компания Fire Point провела первое летное испытание новой зенитной ракеты FP-7.x, которая разрабатывается как более дешевая и массовая альтернатива американской системе Patriot. Разработчики утверждают, что ракета способна перехватывать баллистические цели и может стоить в несколько раз дешевле западных аналогов. Fire Point рассчитывает начать серийное производство уже в августе.

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