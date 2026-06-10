Украина испытала собственную ракету ПВО, которая может стать более дешевым аналогом Patriot – FT

Украинская компания Fire Point провела первое летное испытание новой зенитной ракеты FP-7.x, которая разрабатывается как более дешевая и массовая альтернатива американской системе Patriot. Разработчики утверждают, что ракета способна перехватывать баллистические цели и может стоить в несколько раз дешевле западных аналогов.

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Об этом сообщила Financial Times. По словам соучредителя Fire Point Дениса Штильермана, первый тестовый запуск состоялся на прошлой неделе и оказался "довольно успешным".

Ракета будет стоить в пять раз дешевле Patriot

В компании отмечают, что FP-7.x станет частью перспективной системы противовоздушной обороны Freyja. Она предназначена для борьбы с российскими баллистическими ракетами и ударными беспилотниками и будет стоить значительно меньше американских Patriot или франко-итальянских комплексов SAMP-T.

По словам Штильермана, одна ракета FP-7.x будет стоить около 700 тысяч долларов. Для сравнения, стоимость одной ракеты Patriot PAC-3, согласно бюджетным документам армии США на 2026 год, составляет примерно 3,8 миллиона долларов.

Fire Point рассчитывает начать серийное производство уже в августе. Компания сможет производить до трех ракет в сутки, однако полноценный выпуск зависит от поставки инфракрасной головки самонаведения, которую планируют получать от немецкой компании Diehl Defence. Завершенные ракеты, по словам разработчиков, могут быть готовы к использованию в 2027 году.

К проекту присоединятся ведущие европейские компании

Другие компоненты системы Freyja, в частности радары и командно-штабные системы, Украина планирует создавать вместе с европейскими партнерами. По данным Financial Times, Fire Point вела переговоры с немецкими компаниями Hensoldt и Thales по радарам, с итальянской Leonardo по системам обнаружения целей, а также с норвежской Kongsberg по системам управления.

Разработчики отмечают, что скорость завершения проекта в значительной степени будет зависеть от готовности западных партнеров присоединиться к его реализации.

Необходимость создания собственной системы ПВО в Украине объясняют дефицитом западных ракет-перехватчиков. Значительная часть производства Patriot сейчас направлена на пополнение запасов США и союзников после конфликта вокруг Ирана, что повлияло на темпы поставок Украине.

Украина ищет собственные решения для защиты неба

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что из-за событий на Ближнем Востоке Украина получает меньше ракет Patriot, чем нужно. В то же время Киев активно работает над развитием собственных средств противовоздушной обороны и сотрудничает с европейскими странами над созданием систем противоракетной защиты.

Эксперты отмечают, что новая украинская ракета вряд ли полностью заменит Patriot, однако может существенно усилить существующую систему ПВО. По словам специалиста Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Тома Карако, для эффективной защиты от различных типов угроз нужен целый набор средств, а FP-7.x может стать важным дополнением к уже имеющимся комплексам.

Fire Point уже известна своими разработками дальнобойных беспилотников FP-1 и FP-2, которые используются для ударов по военным и логистическим объектам РФ. Эксперты отмечают, что компания неоднократно демонстрировала способность создавать эффективные решения в условиях войны и ограниченных ресурсов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине запускают проект серийного производства отечественных КАБов. К реализации проекта уже привлекают украинских специалистов в сфере ракетостроения и авиационного вооружения.

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