"Продолжается апробация": "Флеш" рассказал о реактивных перехватчиках, которые тестирует Украина

В последние недели страна-агрессор Россия наростила использование реактивных ударных БпЛА для своих атак. Для противодействия этим дронам Украине нужны реактивные перехватчики с большей скоростью –на данный момент проводится боевая апробация как минимум четырех таких перехватчиков.

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Об этом рассказал внештатный советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Его цитирует "Укринформ".

"Сейчас мы ждем, когда у нас закончится тестирование, и в армию поступят реактивные перехватчики, на которых ребята смогут полноценно работать. Сейчас мы используем ракеты, работают наши истребители, пушки и зенитные установки. Однако когда речь идет о высоте, например, 3 км и скорости 500 км/ч, мобильные огневые группы, к сожалению, уже не актуальны", – рассказал Бескрестнов.

По его словам, на финальной стадии тестирования находятся как минимум четыре украинских реактивных перехватчика.

"Сейчас идет апробация в боевых условиях, мы тестируем. Если все пойдет хорошо, мы очень быстро масштабируем наш опыт и это решение, и наши ребята будут работать на перехватчиках", – отметил советник.

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Он пояснил, что необходимость разработки новых перехватчиков возникла из-за изменения характеристик российских ударных беспилотников. Сначала наши производители ориентировались на "Герань-3", скорость которых составляла около 280–300 км/ч. Но россияне решили, что этой скорости недостаточно, и прекратили производство.

Сейчас Россия применяет "Герань-4", скорость которой может составлять от 300 до 500 км/ч. Поэтому для эффективного перехвата нужны средства, способные развивать скорость около 600 км/ч.

"Это был новый вызов для наших производителей, но я думаю, что все будет хорошо, и мы очень скоро будем использовать реактивные перехватчики против реактивных "Шахедов", – подчеркнул "Флеш".

Бескрестнов не озвучил сроки, необходимые для наращивания производства реактивных перехватчиков, поскольку такая чувствительная информация может быть использована врагом.

Напомним: президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас от реактивных дронов защищает в основном боевая авиация. Работа над производством реактивных дронов продолжается, и уже есть определенные результаты. Глава государства заявил, что осенью нужно довести уровень сбиваемости выше 90%.

Министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что уже есть четыре потенциальных перехватчика, способных сбивать реактивные БпЛА. Эти перехватчики уже прошли полевые испытания.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала применять реактивные "Шахеды", характеристики которых уже приближаются к параметрам крылатых ракет. Это существенно повышает уровень угрозы для Украины, а для противодействия таким целям придется наращивать производство собственных средств поражения и увеличивать ресурсы, направляемые на оборонные нужды.

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