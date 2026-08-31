Реактивные «Шахеды» по своим характеристикам приближаются к крылатым ракетам: эксперт объяснил, что это означает

Россия начала применять реактивные "Шахеды", характеристики которых уже приближаются к параметрам крылатых ракет. Это существенно повышает уровень угрозы для Украины, а для противодействия таким целям придется наращивать производство собственных средств поражения и увеличивать ресурсы, направляемые на оборонные нужды.

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Об этом в Facebook написал военный обозреватель и военнослужащий ВСУ Иван Киричевский. Он обращает внимание на характеристики российских реактивных БПЛА и объясняет, почему их применение создает новый вызов для украинской противовоздушной обороны.

"Герань-5" по своим характеристикам приближается к ракете

В качестве примера Киричевский приводит российскую "Герань-5". По его данным, стартовая масса аппарата составляет около 800 кг, боевая часть весит 90 кг, дальность полета достигает 900 км, а скорость — 600 км/ч.

"Если мы говорим о средстве уровня угрозы "крылатая ракета", то нужно понимать, что сбить его соответственно сложно", — отметил военный.

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По мнению Киричевского, последние атаки на Киев фактически можно рассматривать как массированные и продолжительные удары так называемыми "мобилизационными" крылатыми ракетами – реактивными "Шахедами".

Отдельно военный обратил внимание на масштабы применения таких аппаратов. Если данные о 1500 запущенных Россией реактивных БПЛА в прошлом месяце и 2500 в этом месяце соответствуют действительности, Украина уже столкнулась с чрезвычайно высокой интенсивностью атак.

Украине придется наращивать производство

В то же время Украина также увеличивает применение реактивных средств. Киричевский ссылается на данные Janes, согласно которым по состоянию на июнь 2026 года украинские силы осуществили 7 тыс. пусков реактивных БПЛА и крылатых ракет "Барс" различных модификаций.

По словам военного, чтобы выдерживать российские удары и одновременно наращивать собственные, Украине придется не просто перенастраивать работу гражданского сектора, но и сокращать потребление ресурсов в нем в пользу ВПК, ведь масштабное производство реактивных двигателей требует значительных мощностей.

"Ведь реактивные двигатели тысячами штук сами по себе не изготовятся", — резюмировал Киричевский.

Напомним, в августе Россия атаковала Украину более чем 2500 реактивными "Шахедами", тогда как в июле было зафиксировано около 1500 таких БПЛА. По словам специалиста по беспилотным системам Сергея "Флеша" Бескрестнова, часть реактивных дронов оккупанты запускают практически сразу после их производства.

Как писал OBOZ.UA, Россия ежемесячно производит около 3 тысяч реактивных "Герань-4/5", тогда как выпуск обычных "Герань-2" оценивается примерно в 2,8 тысячи. По данным украинской разведки, производство реактивных дронов уже превысило выпуск традиционных ударных БПЛА.

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