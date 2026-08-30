"Практически с завода": "Флеш" указал на нюанс, связанный с рекордными атаками российских дронов на Украину
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В августе Россия атаковала Украину более чем 2 500 реактивными "Шахедами". Это почти вдвое больше, чем месяцем ранее: в июле враг запустил около 1 500 таких БПЛА.
При этом оккупанты используют реактивные дроны, только что сошедшие с конвейера. Об этом заявил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны, специалист по беспилотным системам Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Россия атакует Украину только что произведенными реактивными дронами
Вооруженные силы государства-агрессора наращивают долю реактивных БПЛА в ударах по Украине.
Если в июле враг запустил около 1 500 реактивных "Шахедов", то в августе их количество превысило 2 500.
При этом враг, похоже, не особо заботится о накоплении таких средств поражения.
"Реактивные "Шахеды" запускаются по Украине практически прямо с завода", – подчеркнул "Флеш".
Он также опубликовал подтверждение: маркировка на одной из сбитых целей, где указана дата производства – 15 августа.
Как писал OBOZ.UA, в августе стало известно, что в арсенале Сил обороны появился первый украинский реактивный перехватчик дронов. Он называется Alexa Spatium, мы рассказывали все, что известно об этой новинке.
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