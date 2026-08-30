У Украины уже есть четыре варианта перехватчиков, которые способны сбивать реактивные дроны, – Хмара

На сегодняшний день страна-террорист Россия сделала ставку на реактивные дроны при обстрелах Украины. В свою очередь украинская армия продолжает искать пути противодействия реактивным беспилотникам.

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На сегодняшний день есть уже четыре варианта перехватчиков. Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара во время встречи с журналистами, на которой присутствовала команда OBOZ.UA.

Как Украине борется с реактивными БПЛА

Глава оборонного ведомства признал, что на данный момент пока еще продолжается поиск противодействия реактивным беспилотникам, на которые враг сделал особый упор во время ударов по Украине.

Хмара сообщил, что уже есть потенциальные четыре перехватчика, которые могут сбивать реактивные БПЛА. Эти перехватчики уже прошли полевые испытания.

"Задача – максимально быстро довести эти решения до нужного уровня и масштабировать производство до тысяч единиц", – рассказал министр обороны.

Напомним, Россия разрушила распределительный центр "Авроры" в Киевской области, а склад Auchan в этом же логистическом центре получил повреждения в результате атаки. Для "Авроры" это уже не первая атака на логистический объект в августе: 22 августа ее распределительный центр также был поврежден, а 27 августа разрушен.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, Минобороны РФ заявило о подготовке ударов по украинской энергетике.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "справедливые ответы" на российский террор. Он подчеркнул, что сейчас враг атакует практически круглосуточно.

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