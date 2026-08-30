"В соответствии с полученными указаниями": минобороны РФ заявило о подготовке ударов по украинской энергетике

Россия не отказывается от намерений устроить в Украине гуманитарную катастрофу – и не скрывает этого. Агрессор объявил о подготовке ударов по украинской энергетике.

Видео дня

Такие задачи, мол, были определены высшим руководством РФ. О новых преступлениях России сообщили в так называемом министерстве обороны РФ.

Россия анонсирует удары по украинской энергетике

Пока украинские спасатели после ночных ударов РФ гасили пожары в обычных жилых домах, враг вновь выступил с заявлением об ударах по "предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в интересах ВСУ".

На этот раз к таким объектам оккупанты отнесли "комбинат асбестоцементных изделий в Киеве", где вместо продукции предприятия якобы хранились взрывчатые вещества для дронов.

В то же время россияне окончательно сорвали все маски – и открыто признали, что готовятся к новой волне энергетического террора – по приказу высшего руководства РФ. Уже который год подряд они разрушают украинскую энергосистему, оставляя украинцев без света и тепла, они собираются якобы в "ответ" на украинские удары по российским НПЗ и складам маркетплейсов, которые Украина начала наносить значительно позже, чем агрессор.

Главные истории дня

"В соответствии с полученными указаниями вооружённые силы РФ приступили к подготовке к массированным ударам по объектам энергетики Украины в ответ на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России", – заявили в минобороны государства-агрессора.

Прошлой зимой, как и в предыдущие годы, Россия на протяжении нескольких месяцев систематически и целенаправленно наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Особенно упорно она делала это во время аномальных морозов, когда столбики термометров опускались до -25 градусов и ниже.

При этом уничтожение электроподстанций и ТЭС в глубоком тылу Украины явно наносит удар исключительно по гражданскому населению. Поэтому в МИД Украины еще тогда констатировали: энергетический террор, который вела Россия, подпадает под действие Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, поскольку умышленное уничтожение систем жизнеобеспечения зимой создает условия, рассчитанные на физическое уничтожение людей.

И Служба безопасности Украины, и международные институты квалифицируют систематические обстрелы критической инфраструктуры как военные преступления и преступления против человечности, а удары по гражданским объектам, не являющимся военными целями, прямо запрещены Женевскими конвенциями.

А вот склады маркетплейсов, которые за миллионы рублей продают товары военного назначения для армии, ведущей захватническую войну, или нефтеперерабатывающие заводы, обеспечивающие государство-агрессора средствами для продолжения агрессивной войны, а оккупационную армию — топливом, безусловно являются законными целями.

Новость дополняется