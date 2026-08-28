Ищут в барах и на улицах: в "Атеш" рассказали, как в Донецке вербуют мужчин на войну против Украины

Российские вербовщики вербуют свежее "пушечное мясо" на войну против Украины во временно оккупированном Донецке. В частности, "охотятся" на них на улицах и в барах.

Видео дня

Потенциальных "контрактников" пьяном виде доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты, первые "добровольцы" – уже на фронте. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Россия вербует жителей Донецка на войну

Агент "Атеш" в штабе российской группировки войск "Днепр" сообщил о новой схеме пополнения российских штурмовых подразделений.

"В Донецке группы местных рекрутеров, работающих на набор в ВС РФ, разыскивают мужчин в барах и на улицах – преимущественно тех, кто употребляет алкоголь. Людей в состоянии сильного опьянения доставляют в военкоматы, где под давлением принуждают подписывать контракты с российской армией", – рассказали в движении.

По данным "Атеш", первые такие "добровольцы" уже появились в составе 328-го гвардейского десантно-штурмового полка на Запорожском направлении, а также 77-го отдельного мотострелкового полка в Донецкой области. Их используют для восполнения потерь в подразделениях, потрепанных в самоубийственных штурмах.

Главные истории дня

"Скрытая мобилизация и принудительное подписание контрактов в ВС РФ продолжаются постоянно. Все больше данных указывает на то, что путинский режим готовится начать в сентябре масштабную мобилизацию – речь может идти о призыве до 600 тысяч россиян", – констатировали в "Атеш".

На столь непопулярный шаг Кремль может быть вынужден пойти из-за того, что власти РФ больше не способны пополнять потери обещаниями выплат и пропагандой.

"Поэтому военкоматы, местные администрации и вербовщики переходят к обману, давлению и фактическому похищению людей, превращая их в расходный материал для войны против Украины. Призываем сотрудников военкоматов и администраций присоединяться к "Атеш". Вместе мы можем сорвать преступные планы режима, передать важную информацию и спасти как украинские, так и российские жизни", – отмечено в сообщении.

Напомним, что принудительный набор и мобилизация гражданского населения на оккупированных территориях категорически запрещены статьей 51 Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

Согласно международному праву, государство-оккупант не имеет права принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах, а также оказывать какое-либодавление или пропаганду с целью обеспечения "добровольного" вступления в оккупационную армию.

Однако Россия в войне против Украины последовательно плюет на это требование еще с 2014 года.

Как сообщал OBOZ.UA, российское командование торгует топливом, отправляя оккупантов на штурмы пешком. По крайней мере, в этом уверяют агенты "Атеш".

Также партизаны АТЕШ зафиксировали подготовку российских полигонов к новой волне мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!