Российское командование торгует топливом, отправляя оккупантов на штурмы пешком – «Атеш»

Командование 70-й мотострелковой дивизии РФ продает армейское топливо местным жителям, из-за чего оккупанты остаются без необходимого ресурса для техники и вынуждены отправляться на штурмы пешком. Из-за отсутствия бронированного прикрытия потери подразделения могут увеличиться.

Видео дня

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш". По данным движения, топливо продают в Донецке, Луганске и Ростове-на-Дону по цене от 300 рублей за литр.

Командиры продают военное топливо

По информации "Атеш", из-за систематической продажи топлива подразделение столкнулось с острым дефицитом горюче-смазочных материалов. Россиянам не хватает ресурсов для заправки автомобилей, бронетехники и мотоциклов.

В результате военнослужащих отправляютна штурмовые действия пешком, без прикрытия бронетехникой. Кроме того, нехватка транспорта затрудняет эвакуацию раненых с поля боя.

По словам партизан, именно это стало одной из причин значительного увеличения потерь личного состава подразделения в последнее время.

Главные истории дня

Российские военные уже торговали имуществом армии

В июне 2026 года в оккупированном Мелитополе российские военные организовали продажу бензина местным жителям по завышенным ценам. К этой схеме могли быть причастны бойцы подразделения "Ахмат". Стоимость топлива достигала 500 рублей за литр, а местная оккупационная администрация якобы знала о незаконной торговле, но не вмешивалась.

По словам активистов, российские военные использовали дефицит топлива, чтобы наживаться на нуждах местных жителей.

Как писал OBOZ.UA, в марте 2026 года российские военные на оккупированной части Запорожской области организовали незаконную продажу оружия и боеприпасов. К схеме были причастны командиры рот и начальники складов, которые списывали оружие как якобы утерянное или поврежденное в боях, после чего передавали его посредникам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!