Оккупанты торгуют оружием на Запорожском направлении: в "Атеш" раскрыли подробности

Алексей Лютиков
War
Российские военные на временно оккупированной территории Запорожской области организовали очередную преступную схему. Теперь захватчики решили развернуть "бизнес" на торговле оружием.

Преимущественно россияне торгуют стрелковым оружием. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

По информации агента партизанского движения из состава 127-й мотострелковой дивизии, что на Запорожском направлении действует устойчивая схема нелегальной продажи оружия и боеприпасов из военных складов. К схеме причастны командиры рот и начальники складов.

Партизаны рассказали, что оккупанты выводят часть оружия из учёта, оформляя его как утраченное в бою или повреждённое, после чего передают посредникам. Современные автоматы АК-12 и АК-102 уходят на чёрный рынок – в криминальную среду или по нелегальным каналам через города Токмак и Мелитополь.

В то же время рядовые захватчики жалуются, что их отправляют в бой с устаревшими АК-74 и даже более ранними моделями оружия. Оккупанты также рассказывают, что такое оружие часто даёт осечки или клинит прямо во время боя, что напрямую снижает боеспособность подразделений и ведёт к дополнительным потерям.

Напомним, оккупационная армия России продолжает активное наступление на востоке Украины. Враг рассчитывает захватить город Константиновка уже в мае.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты 19 марта совершили самую масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении. Путинская армия привлекла силы 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий РФ, но понесла огромные потери.

