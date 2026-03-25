Оккупанты торгуют оружием на Запорожском направлении: в 'Атеш' раскрыли подробности

Российские военные на временно оккупированной территории Запорожской области организовали очередную преступную схему. Теперь захватчики решили развернуть "бизнес" на торговле оружием.

Преимущественно россияне торгуют стрелковым оружием. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

По информации агента партизанского движения из состава 127-й мотострелковой дивизии, что на Запорожском направлении действует устойчивая схема нелегальной продажи оружия и боеприпасов из военных складов. К схеме причастны командиры рот и начальники складов.

Партизаны рассказали, что оккупанты выводят часть оружия из учёта, оформляя его как утраченное в бою или повреждённое, после чего передают посредникам. Современные автоматы АК-12 и АК-102 уходят на чёрный рынок – в криминальную среду или по нелегальным каналам через города Токмак и Мелитополь.

В то же время рядовые захватчики жалуются, что их отправляют в бой с устаревшими АК-74 и даже более ранними моделями оружия. Оккупанты также рассказывают, что такое оружие часто даёт осечки или клинит прямо во время боя, что напрямую снижает боеспособность подразделений и ведёт к дополнительным потерям.

