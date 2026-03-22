К майским праздникам: в ВСУ назвали город, на который нацелились войска РФ

Оккупационная армия России продолжает активное наступление на востоке Украины. Сейчас путинские войска концентрируют основные усилия в Донецкой области.

Враг рассчитывает захватить город Константиновка уже в мае. Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" рассказал представитель 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.

Планы оккупантов на Донбассе

По словам украинского военнослужащего, российские оккупанты мечтают захватить Константиновку в Донецкой области к майским праздникам. Военный отметил, что для этого враг намерен наращивать темпы наступления на этом направлении.

При этом Запорожец подчеркнул, что к наступлению россияне готовят не только личный состав, но и танки, в частности мототехнику. Военнослужащий не исключает, что штурмовые действия будут проводиться сразу на двух направлениях – Краматорском и Константиновском.

"Есть информация, что противник целью поставил себе захватить Константиновку к майским праздникам. Наращивать темпы он будет однозначно", – сказал Запорожец.

Напомним, российские оккупанты 19 марта совершили самую масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении. Путинская армия привлекла силы 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий РФ, но понесла огромные потери.

