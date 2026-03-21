Оккупанты хотели прорваться на семи направлениях: Третий корпус сорвал наибольшую попытку механизированного наступления врага. Видео

Российские оккупанты 19 марта совершили самую масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении. Путинская армия привлекла силы 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий РФ, но понесла огромные потери.

Наступление захватчиков сорвали бойцы Третьего армейского корпуса. Об этом говорится в официальном Telegram-канале корпуса.

Противник пошел в атаку одновременно на 7 направлениях в полосе корпуса и задействовал более полутысячи пехотинцев, 28 единиц бронетехники, более 100 единиц мототехники, баги и квадроциклов.

Спустя четыре часа подготовленные подразделения корпуса превратили стремительный прорыв россиян в масштабный провал. В результате враг потерял 84 единицы мототехники, 11 БМП и БТР и 3 танка. Также были уничтожены тяжелая огнеметная система "Сонцепек", 5 артиллерийских орудий. Уничтожено и более 160 вражеских БПЛА.

"Полтора месяца мы наблюдали признаки подготовки наступления. Россияне наращивали удары КАБами по нашим переправам через Оскол, пытаясь отрезать логистику. Начали наводить собственные понтонные переправы и разминировать маршруты – это прямо указывало на подготовку широкомасштабного механизированного наступления. Мы готовились: на разных направлениях были отработаны оборонительные действия, каждая бригада имела свой план отражения атаки. Корпус координировал эти действия – и в результате по всем направлениям удары были сорваны", – рассказал бригадный генерал Андрей Билецкий.

За сутки бригады и полки корпуса уничтожили 405 военнослужащих врага: 288 – безвозвратные, остальные – санитарные потери. Армии России не удалось захватить ни населенных пунктов, ни позиций. Уничтожение остатков живой силы, которой удалось выжить в зоне действия третьего корпуса, продолжается.

