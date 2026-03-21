Оккупанты хотели прорваться на семи направлениях: Третий корпус сорвал наибольшую попытку механизированного наступления врага. Видео

Алексей Лютиков
War
Оккупанты хотели прорваться на семи направлениях: Третий корпус сорвал наибольшую попытку механизированного наступления врага. Видео

Российские оккупанты 19 марта совершили самую масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении. Путинская армия привлекла силы 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий РФ, но понесла огромные потери.

Наступление захватчиков сорвали бойцы Третьего армейского корпуса. Об этом говорится в официальном Telegram-канале корпуса.

Противник пошел в атаку одновременно на 7 направлениях в полосе корпуса и задействовал более полутысячи пехотинцев, 28 единиц бронетехники, более 100 единиц мототехники, баги и квадроциклов.

Спустя четыре часа подготовленные подразделения корпуса превратили стремительный прорыв россиян в масштабный провал. В результате враг потерял 84 единицы мототехники, 11 БМП и БТР и 3 танка. Также были уничтожены тяжелая огнеметная система "Сонцепек", 5 артиллерийских орудий. Уничтожено и более 160 вражеских БПЛА.

Оккупанты хотели прорваться на семи направлениях: Третий корпус сорвал наибольшую попытку механизированного наступления врага. Видео

"Полтора месяца мы наблюдали признаки подготовки наступления. Россияне наращивали удары КАБами по нашим переправам через Оскол, пытаясь отрезать логистику. Начали наводить собственные понтонные переправы и разминировать маршруты – это прямо указывало на подготовку широкомасштабного механизированного наступления. Мы готовились: на разных направлениях были отработаны оборонительные действия, каждая бригада имела свой план отражения атаки. Корпус координировал эти действия – и в результате по всем направлениям удары были сорваны", – рассказал бригадный генерал Андрей Билецкий.

За сутки бригады и полки корпуса уничтожили 405 военнослужащих врага: 288 – безвозвратные, остальные – санитарные потери. Армии России не удалось захватить ни населенных пунктов, ни позиций. Уничтожение остатков живой силы, которой удалось выжить в зоне действия третьего корпуса, продолжается.

Оккупанты хотели прорваться на семи направлениях: Третий корпус сорвал наибольшую попытку механизированного наступления врага. Видео
Оккупанты хотели прорваться на семи направлениях: Третий корпус сорвал наибольшую попытку механизированного наступления врага. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении российские полевые командиры могут скрывать реальные потери личного состава и присваивать средства, начисленные погибшим военным. В отчетности часть погибших записывают как продолжающих службу, благодаря чему командование получает финансирование на несуществующих бойцов.

