Оккупанты в Мелитополе наживаются на дефиците топлива: стали известны подробности

Российские захватчики в оккупированном Мелитополе в Запорожской области развернули масштабный бизнес на дефиците топлива. Военные продают бензин местным жителям по значительно завышенным ценам.

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О беспорядках в регионе прекрасно знают местные власти, однако фактически игнорируют ситуацию и не вмешиваются в незаконную торговлю. Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Оккупанты в Мелитополе наживаются на дефиците топлива

О ситуации в оккупированном Мелитополе рассказали активисты движения "Отпор". По их данным, бойцы подразделения "Ахмат" организовали схему наживы на дефицитном топливе и продавали его местным жителям по завышенным ценам.

Активисты утверждают, что оккупанты используют ситуацию для собственного обогащения и превратили базовые потребности граждан в источник прибыли. По их словам, в эту схему вовлечены различные уровни оккупационных структур.

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"Местная администрация также участвует в этом, полностью покрывая эту деятельность и зарабатывая на проблемах граждан, оставшихся без альтернативных источников снабжения. Стоимость такого топлива достигает 500 рублей за литр", – говорится в сообщении.

В "Атеш" заявляют, что речь идет не об обычной торговле, а о циничном мародерстве и обогащении на фоне гуманитарного кризиса, к которому причастны коллаборационисты и российские военные, использующие безысходность местных жителей в своих интересах.

Напомним, ранее партизаны сообщали, что в подразделении Росгвардии "Ахмат" процветает коррупция: там продают переводы военнослужащих из других частей. Сумма начинается от полумиллиона российских рублей. Военные вынуждены платить за возможность покинуть свои подразделения, где фактически служба может быть бессрочной.

Как сообщал OBOZ.UA, военные РФ на временно оккупированной территории Запорожской области организовали очередную преступную схему. Захватчики решили развернуть "бизнес" по торговле оружием. К схеме причастны командиры рот и начальники складов.

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