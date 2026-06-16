"Лавра будет стоять веками! Москва падет!": "Мадяр" показал знаковую надпись на БПЛА на фоне атаки на московский НПЗ. Фото

Командир Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, также известный как "Мадяр", на фоне атаки на Московский нефтеперерабатывающий завод опубликовал фото БПЛА со знаковой надписью. В посте он также прокомментировал результаты удара и назвал его частью "экономики возмездия".

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Фото дрона командующий СБС опубликовал в своем Telegram-канале. На дрон бойцы нанесли знаковую надпись: "Лавра будет стоять веки! Москва ляжет!".

"Экономика возмездия при абсолютном моральном превосходстве Украины над варварами. Вспышки горючки вместо вспышек гнева – прагматичное наказание, без эмоций и лишних слов", – написал "Мадяр".

По словам командира, удар по Московскому НПЗ нанесли подразделения 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем совместно со Службой безопасности Украины, Главным управлением разведки и другими составляющими Сил обороны Украины.

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Что предшествовало

Утром 16 июня беспилотники атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни. После попадания на предприятии вспыхнул пожар, над объектом поднялся густой черный дым.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке дронов и подтвердил повреждение НПЗ. По данным OSINT-сообществ, возгорание произошло в районе электрообезсоляющей установки АВТ-6 –, одного из ключевых элементов производственного цикла предприятия.

Президент Владимир Зеленский подтвердил поражение объекта. Глава государства отметил, что завод расположен примерно в 500 километрах от Украины. По его словам, удар нанесли подразделения СБУ, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и ракетных войск.

Ранее, в ночь на 15 июня во время очередной атаки на Киев российские войска нанесли удар по территории Киево-Печерской лавры. Беспилотник попал в крышу Успенского собора, в результате чего возник пожар.

По информации ГСЧС, оккупанты дважды атаковали территорию лавры. Возгорание произошло на крыше Успенского собора, где огонь охватил около 800 квадратных метров. Также пожар возник в здании Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецкий арсенал" на площади около 1000 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность наказания России за атаку на Киево-Печерскую лавру. Ответ главы государства был лаконичным: "Вы все увидите в новостях".

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