Путин поговорил с Трампом о том, как он продолжит войну

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В тот момент, когда на Киев шла третья за месяц массированная ракетная атака, Путин поздравлял Трампа с днем рождения и говорил о духе Анкориджа.

Далее текст на языке оригинала.

1. Якщо коротко, суть цієї розмови зводиться до простого: Росія не збирається і не буде зупиняти війну. Зі слів Ушакова, який передав суть цієї розмови, російська інформаційна лінія зводиться до того, що Україна – країна терорист, яка нищить цивільну інфраструктуру, а росіяни захищаються і роблять удари у відповідь. Коли ми сміялися з заяви Пєскова, який коментував удари по Петербургу в день міжнародного економічного форуму, то ми даремно сміялися. Його формула: "ми продовжуємо війну, щоб такого (ударів по портам РФ) більше не було" – це не просто логічна інверсія. Це нова формула війни Путіна. Вже місяць росіян годують цією формулою і частина з них обовʼязково в це повірить.

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2. Путін домовився, що до Москви скоро приїде Віткоф і Кушнер. Навіщо це Путіну? Він продовжує, як і весь 2025 рік жити в парадигмі: "тягнути час і не посваритися з Трампом". На жаль, але тут буде зберігатися нинішній статус-кво.

3. Навіщо це Трампу? Трамп продовжує жити в логіці великої угоди, якої не буде, якщо Путін не змінить свого підходу. Нагадаю, логіка Путіна зводиться до того, що він пробує одне й те саме (північний морський шлях і ресурси навколо нього) одночасно продати і КНР і США. І стати таким собі посередником між ними. Для Путіна це означатиме (виключно в його уяві), що він стане квазіполюсом світу.

4. Поки такий сценарій виглядає малореалістично. Але Путін від цього не відмовляється. І тут справді, треба розуміти: Трамп – це шанс для нього. Угода по Ірану, показує, що Трамп може піти і на пропозицію Путіна. Правда, питання, чи захоче таку угоду Китай.

5. Якщо коротко підсумувати, то на жаль, маємо продовження ходіння по колу. І атаки, подібні до сьогоднішньої (15 червня – Ред.) будуть продовжуватися.