Наряду с безусловно позитивными идеями по мотивации личного состава СОУ в недавнем Постановлении КМУ № 768 от 12.06.2026 года не обошлось без неуместного, странного, бессмысленного и угрожающего боевому духу настоящих (ведь есть всякие) командиров. Создается впечатление, что в том КМУ сидит чудовище-саботажник и целенаправленно вставляет в эти постановления такую чушь.

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"6. Установить, что военнослужащим после выполнения ими боевых (специальных) задач на линии боевого столкновения с противником на расстоянии выполнения таких задач воинской частью (подразделением, в частности сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до ротного опорного пункта включительно по решению командира воинской части и с учетом оперативной обстановки предоставляется время для отдыха из расчета один день отдыха за каждые два дня выполнения таких задач".

Итак, п. 6 документа требует четкой пропорции: 2 дня боевых задач = 1 день отдыха (соотношение 2:1). В то же время здесь же указано, что это право предоставляется "с учетом оперативной обстановки".

Противоречие заключается во взаимоисключаемости математической формулы и боевых условий, которые прописаны в одном и том же предложении. На практике интенсивность боев и действия противника не подстраиваются под календарный график. Даже если это Кабмин Украины. Если оперативная обстановка тяжелая (что является нормой для первого эшелона), командир не может вывести людей на отдых, ведь это оголит фронт.

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Если он их не выводит, тогда у бойцов накапливается огромный "долг" по дням отдыха, который ни один командир не погасит и будет всегда нарушать норму этого требования. А проверяющие из высших ОВУ и "защитники прав" спросят командира, как он отдает этот "долг" своим подчиненным "на основании…".

Итак, оговорка об "оперативной обстановке" полностью нивелирует гарантию соблюдения пропорции "2:1". Способен ли командир обеспечить выполнение этой нормы?

В большинстве реальных боевых ситуаций самостоятельно – нет, не способен. И вот почему. Чтобы обеспечить непрерывное удержание позиций и одновременно отправлять треть подразделения (33%) на отдых по схеме "2 через 1", командир должен иметь постоянный резерв в соотношении хотя бы 1:3.

Если рота или батальон (а по списку взвод, дай Бог) удерживает район обороны всеми имеющимися силами, у командира физически нет "лишних" людей, чтобы заменить тех, кто ушел отдыхать.

Создать условия для отдыха подразделения первого эшелона можно только путем ротации силами других подразделений (батальона или бригады и редко корпуса).

Однако командир роты, батальона, бригады и даже корпуса не управляет стратегическими резервами и не может самостоятельно привлечь дополнительные силы для замены своих людей.

Фраза "по решению командира воинской части" фактически перекладывает всю тяжесть моральной и юридической ответственности на командное звено, которое меньше всего влияет на общий стратегический контекст и поступление пополнения (!!!) – на низовое. Это же в классическом стиле корпоративной культуры "совка", созданной "полководцами" стратегического уровня в современных ВСУ.

Вывод

Эта норма носит популистско-декларативный характер. Командир может обеспечить такой отдых только при низкой интенсивности боевых действий или при наличии избытка живой силы и регулярных ротаций, которые планирует, обеспечивает и организует высший штаб.

Выполнить это требование командирам низового звена математически и тактически невозможно. Это вызывает у них негативные эмоции, сопровождающиеся нецензурной бранью и проклятиями в адрес тех тупоголовых, которые своей тупой некомпетентностью, популизмом и невежеством убивают их боевой дух лучше, чем враг.

Долбоёры ещё и придумали себе юридическую отмазку для уклонения от ответственности: это "экспериментальный проект" на два года.

Получается, что наши командиры и солдаты на войне для вас подопытные? Экспериментаторы вы х$..@вые!