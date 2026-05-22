Чем дальше от передовой, тем выше цена: в 'Ахмате' продают переводы из других подразделений – 'Атеш'

В подразделении Росгвардии "Ахмат" процветает коррупция: там продают переводы военнослужащих из других частей. Сумма стартует от полумиллиона российских рублей.

Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Партизаны отмечают, что военные вынуждены платить за возможность покинуть свои подразделения, где фактически служба может быть бессрочной.

В "Ахмате" действует схема платных переводов военных между частями

О системной коррупционной схеме, связанной с переводом военных из других частей за деньги рассказал агент "Атеш", который проходит службу в одном из подразделений рядом с "Ахматом".

По его данным, стоимость такого "перевода" стартует от 500 тысяч рублей и возрастает в зависимости от того, насколько далеко от фронта окажется будущий боец "Ахмата".

Он добавил, что в последнее время расценки увеличились на фоне потерь в российской армии, а сами военнослужащие, которые фактически подписывают бессрочные контракты в других частях, платят за перевод в "Ахмат", где ротационные сроки ограничены.

По утверждениям агента, в эту схему вовлечены представители командования подразделения на разных уровнях, в том числе и высшее руководство.

"Люди платят, чтобы вырваться из своих частей. Там контракт это приговор без срока. А здесь заплатил – и через несколько лет ты уже свободен", – объяснил агент.

В "Атеш" отметили, что "это покупка жизни. И командование "Ахмата" прекрасно понимает, сколько она стоит".

Напомним, ранее партизаны сообщали, что Россия наращивает принудительную вербовку мигрантов в свою армию. Случаи давления на иностранных граждан зафиксированы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве. Чаще всего такая практика касается выходцев из стран Центральной и Восточной Азии, а также Африки.

Как сообщал OBOZ.UA, военные РФ на временно оккупированной территории Запорожской области организовали очередную преступную схему. Захватчики решили развернуть "бизнес" на торговле оружием. К схеме причастны командиры рот и начальники складов.

