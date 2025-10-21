Опасения оправдались – Россия стал применять КАБы на 150 километров: кто в зоне риска и как бороться с новой угрозой

Несколько дней назад российские оккупанты запустили по Николаевской области средство поражения, которое предварительно было идентифицировано как планирующая авиационная бомба типа ОФАБ-250, но преодолевшее 150 километров. Это вызвало ряд опасений, что РОВ стали применять новый тип корректируемых авиационных бомб (КАБ), способных преодолевать значительные расстояния, и, увы, эти опасения оправдались.

В течение прошедшей недели возникало множество версий относительно того, какое именно средство применила армия страны-агрессора по Украине. Благодаря появившимся в сети кадрам упавшего где-то в поле нового дальнобойного КАБа можно сделать предварительные выводы, что же это такое.

Если помните, то первоначально разнились данные о том, что это за средство – ракетно-бомбовый комплекс Гром-1, либо УМПБ Д-30СН, либо некий специфический ОФАБ-250 и его вариации. Я неоднократно детально рассматривал свойства нового средства поражения, в первую очередь делая акцент на его возможностях – ТТХ очень схожих именно с семейством комплексов Гром-1 и УМПБ Д-30СН, но оказалось все намного хуже.

В действительности это была обычная авиационная бомба свободного падения ОФАБ-500 с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции) и установленным реактивным двигателем, очень схожим с китайским Swiwin SW800Pro.

Модернизированное средство террора

В целом – ничего удивительного, ведь о том, что россияне работают над интеграцией реактивных ускорителей в КАБ, я сообщал больше года назад. Вот они свою задумку и реализовали. А мы за то время, когда к этой угрозе можно было подготовиться, не сделали… ничего.

Почему я так уверенно об этом говорю? Ну, наверное, потому, что для многих летящий на 150 км и больше КАБ стал сюрпризом. Смертельно неприятным сюрпризом. И вот почему.

Ежемесячно Россия производит около 3500 – 4000 авиационных бомб свободного падения, модификаций ОФАБ-250/500/1500/3000, а также их вариаций – РБК, ОДАБ, БЕТАБ и т.д. Разумеется, не все из них могут применяться по состоянию на сейчас в вариации УМПК + реактивный двигатель. В основном мы можем верифицировать два типа авиационных бомб, применяемых в такой комплектации – это ОФАБ-250 и ОФАБ-500.

Но даже и того количества производства в России ОФАБ-250 и ОФАБ-500 достаточно для того, чтобы создать серьезные проблемы в ближней и средней тыловой зоне по Украине – с целью не только расширения террора, но и истощения средств ПВО.

Дело в том, что, с одной стороны, реактивный двигатель Swiwin SW800Pro позволяет увеличить дальность полета для российских КАБ, а с другой – делает их уязвимыми для ракет ЗРК малого и среднего радиуса действия. И вот, казалось бы, РОВ и вправду увеличили дальность террора своим КАБ, но при этом сделали их более уязвимыми для ЗУР.

Но не совсем так, ведь производство авиационной бомбы ОФАБ-250, УМПК к ней и закупка Swiwin SW800Pro за 40 тысяч долларов дешевле и быстрее, чем стоимость, производство и поставка в Украину ЗУР AIM-9 или AIM-120.

То есть даже если КАБ и не достигнет своей цели, то все равно будет выполнять функцию истощения средств ПВО – как те же дроны-приманки "Гербера", "Пародия" и дроны-камикадзе Shahed-136.

Следует понимать, что дальность полета КАБ в 150 км зависит не только от характеристик реактивного ускорителя, но и высоты сброса. На сегодняшний день не фиксировалось сбросов по территории Украины модернизированных КАБ с предельно возможной рабочей высоты полета Су-34 – 15 км, а ограничивались 9-12 км. Значит, при сбросе с максимальной высоты дальность планирования такого КАБа может превышать 150 км.

Следовательно угроза от этого средства поражения исходит не только для приграничных областей и городов, но и районов ближнего и даже среднего тыла. То есть, в зоне риска не только Харьковская, Сумская, Черниговская, Запорожская, Херсонская области, но и Днепропетровщина, Николаевская и Одесская области.

Методы противодействия

Выше уже было упомянуто, что против реактивного КАБа вполне действенны классические средства противовоздушной обороны – ЗРК малого и среднего радиуса действия. Но это будет процесс истощения наших средств тем, что Россия может производить быстрее, больше и дешевле.

Разумеется, мы можем вспомнить хорошо разрекламированные зенитные дроны-перехватчики, но вопрос об их эффективности против объектов на скоростях 550 км/ч и высотах 9-12 км весьма и весьма актуален.

Хорошо против КАБ себя зарекомендовали соответствующие средства РЭБ. Но зоны и направления ударов за счет увеличения дальности и высот применения значительно расширились и полностью их закрыть средствами РЭБ сегодня или завтра уж точно не получится. Опять-таки, зная заранее об угрозе, не готовились к противодействию ей.

Ну и самый действенный, как по мне, метод устранения угрозы – не столько оборона, сколько нападение. То есть не уничтожение средств поражения и трата своего боекомплекта на то, что производится противником в большом количестве и дешево, а носителей этих средств террора – дорогих и не многочисленных фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Угроза дальнобойных КАБ лишь кратно увеличивает важность процесса уничтожения российской тактической фронтовой авиации – как в воздухе, так и на земле. Операция "Паутина" продемонстрировала эффективность таких действий в вопросах снижения террора против тыловой Украины ракетными средствами поражения, аналогичная проблематика обостряется и в вопросах КАБ, что только актуализирует операции против Су-34.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".