Враг продолжает террор: в результате удара по селу в Запорожской области ранены супруги

Поздно вечером во вторник, 8 сентября, российские захватчики снова нанесли несколько ударов по Запорожью. Среди прочего под удары с воздуха попали поселки Кушугум и Беленкое. В обоих есть пострадавшие.

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Очередной обстрел Запорожья произошел в половине одиннадцатого вечера. Об этом сообщил военный глава области Иван Федоров.

Что известно об ударе 8 сентября

Очередная тревога в области прозвучала в 22:28. Сначала была угроза ударов беспилотников по Запорожской области. В 22:44 к ней добавилась угроза ударов баллистическими ракетами.

В 23:12 Иван Федоров сообщил об очередных ракетных и дронных ударах по мирным жителям Запорожского района.

"Россияне атаковали село Беленкое. Супружеская пара получила ранения. Также враг с помощью FPV-дрона атаковал поселок Кушугум. Поврежден частный дом, возник пожар. Мужчина получил ранения", – отметил он.

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Пострадавшим уже оказана медицинская помощь, добавил глава области.

На данный момент тревога в области продолжается.

Беленькое – административный центр Беленьковской сельской громады, население около 3 000 человек. Село расположено на правом берегу бывшего Каховского водохранилища, в 25 км к югу от областного центра.

Через село проходит трасса на Запорожье.

Удары по области

Рано утром в этот день, 8 сентября, российские войска нанесли удар с помощью дрона по региональному поезду маршрута Днепр – Запорожье в Запорожском районе. В результате атаки погибла проводница.

А 5 сентября российские оккупанты нанесли удар непосредственно по Запорожью. В результате повреждения получили жилые дома в четырёх районах города. Часть выбитых окон уже закрыли OSB-плитами, а жители повреждённых домов получают необходимую помощь.

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