В Запорожье в результате атак с использованием дронов повреждены 29 жилых домов и ранены девять человек: все подробности

В субботу, 5 сентября, российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате были повреждены жилые дома в четырёх районах города. Часть выбитых окон уже закрыли OSB-плитами, а жильцы повреждённых домов получают необходимую помощь.

Видео дня

Об этом сообщает Запорожский городской совет. Также есть информация о пострадавших от начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Повреждения зафиксированы в Хортицком, Космическом, Шевченковском и Александровском районах.

Больше всего поврежденных домов пришлось на Космический район — там пострадали пять многоквартирных и девять частных домов. В Хортицком районе повреждено девять многоквартирных домов.

В Шевченковском районе повреждения получили пять частных домов. Два из них подверглись значительным разрушениям. В Александровском районе поврежден один многоквартирный дом.

Главные истории дня

В жилых домах взрывная волна повредила окна, балконы и крыши. Сотрудники КП "Запорожремсервис" уже закрыли выбитые окна в трёх многоквартирных и трёх частных домах. Для проведения аварийных работ использовали 36 листов OSB.

В то же время число пострадавших в результате атаки возросло до девяти человек. Все раненые находятся под наблюдением медиков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в понедельник, 31 августа, в результате вражеских атак по Запорожью пострадали шесть человек. Известно, что пострадали автомобили, маршрутное такси и магазин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!