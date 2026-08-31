Оккупанты нанесли удар дронами по Запорожью: шестеро пострадавших

В понедельник, 31 августа, в результате вражеских атак по Запорожью пострадали шесть человек. Известно, что пострадали автомобили, маршрутное такси и магазин.

Видео дня

Угроза повторного удара сохраняется. Информацию о пострадавших сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По словам Федорова, российские войска продолжают атаковать Запорожье с помощью беспилотников. В результате ударов люди получили ранения и нуждаются в помощи медиков.

Новость пополняется…

Недавние преступления РФ в Запорожье:

российские войска вновь нанесли ракетный удар по "Запорожстали", которая уже остановила работу после предыдущей атаки. На фоне обстрелов, блокировки портов, удорожания железнодорожной логистики и новых ограничений на экспорт украинская металлургия оказалась в критическом положении и нуждается в срочных решениях правительства.

Российские беспилотники атаковали Запорожье поздно вечером 24 августа, в результате чего был повреждён многоквартирный дом. В одной из квартир возник пожар, погибли два человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 19 августа российские войска атаковали Запорожье ударнымиБПЛА. В результате обстрела один человек погиб, ещё как минимум шестеро получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!