Россия во второй раз за день нанесла удар по железной дороге: в Запорожье погибла проводница. Фото и видео

Во вторник, 8 сентября, российские войска нанесли удар с помощью дрона по региональному поезду, следовавшему по маршрутуДнепр — Запорожье, в Запорожском районе. В результате атаки погибла проводница.

Видео дня

При этом среди пассажиров пострадавших нет. Об этом сообщили в МВД Украины и АО "Укрзализныця".

После объявления эвакуации пассажиров вывели из подвижного состава в сопровождении сотрудников компании. Именно поэтому люди не находились в вагонах во время первого удара.

После атаки один из вагонов электропоезда загорелся. Примерно через полчаса российские военные нанесли повторный удар по движущемуся составу, в результате чего возгорание возникло еще в одном вагоне.

Главные истории дня

Пожар, возникший после ударов, спасатели ликвидировали.

Известно, что погибшая проводница вернулась в поезд уже после того, как пассажиров эвакуировали. В результате атаки дрона она погибла.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате российского удара по Киеву 1 сентября погиб железнодорожник из Носовки Черниговской области Александр Белобловский. Мужчина работал электриком-связистом на Дарницкой дистанции сигнализации и связи и скончался во время ночной рабочей смены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!