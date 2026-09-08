Россия во второй раз за день нанесла удар по железной дороге: в Запорожье погибла проводница. Фото и видео
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Во вторник, 8 сентября, российские войска нанесли удар с помощью дрона по региональному поезду, следовавшему по маршрутуДнепр — Запорожье, в Запорожском районе. В результате атаки погибла проводница.
При этом среди пассажиров пострадавших нет. Об этом сообщили в МВД Украины и АО "Укрзализныця".
После объявления эвакуации пассажиров вывели из подвижного состава в сопровождении сотрудников компании. Именно поэтому люди не находились в вагонах во время первого удара.
После атаки один из вагонов электропоезда загорелся. Примерно через полчаса российские военные нанесли повторный удар по движущемуся составу, в результате чего возгорание возникло еще в одном вагоне.
Пожар, возникший после ударов, спасатели ликвидировали.
Известно, что погибшая проводница вернулась в поезд уже после того, как пассажиров эвакуировали. В результате атаки дрона она погибла.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате российского удара по Киеву 1 сентября погиб железнодорожник из Носовки Черниговской области Александр Белобловский. Мужчина работал электриком-связистом на Дарницкой дистанции сигнализации и связи и скончался во время ночной рабочей смены.
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