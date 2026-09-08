Засыпать в тревоге, зная, что российские стервятники вылетели с аэродрома с издевательским названием Украинка, Вскидываться от ночных сирен и снова проваливаться в сон...

Видео дня

Просыпаться ярким осенним утром и первым делом смотреть куда прилетело.

Куда ударили эти гребаные "освободители"?

Кого убили? Кого искалечили?

Что сожгли?

2026 год. Илон Маск, в своем включении на конференции о развитии и прогрессе, рассказывает о перспективах ИИ.

Русские клепают "бандероли", чтобы сжечь очередную Новую Почту.

Очередные испытания квантового компьютера...

Русские модернезируют "Искандеры" для ударов по Западной Украине.

Разработан метод для продления жизни котам(!!!), компенсирующий белки, которые выводили из строя почки.

А россияне слушают бред душевно больного кэгэбиста про косаток и медведей, и идут записываться на СВО.

Как пороблено.

Мы не самая лучшая страна в мире. У нас куча проблем. У нас свои идиоты, коррупция и прочие радости.

Главные истории дня

Но за что нам бог дал долбо*бов рядом? Традиционных, с многовековой историей, агрессивных и тупых, которые кроме балета, дали миру только пример, как жить нельзя?

За что, Герасим? За что мы, вместо нормальной жизни и развития, вместо ИИ и спасения котов, должны отбиваться от нечисти, которая прет на нас через границу? Почему я осенним утром не обнимаю свою семью, а пишу в мессенджер киевским друзьям – все ли целы, ребята? Как вы там? Как пережили эту ночь?

Повторюсь. Надо, чтобы горела Москва. Горел Питер. Чтобы все эти половцы с печенегами знали, что смерть может прилететь к ним в дом. Так же, как она прилетает к нам.

Ничего личного.

Когда рядом с тобой живут убийцы, надо отвечать адекватно.

Жаль, что мы теряем время. Жаль, что мы теряем друзей и близких.

Мы могли бы не зализывать раны, а строить новое.

Но судьба дала нам в соседи гнойную язву. Увы.

Все ли живы, ребята?

Все ли у вас в порядке?