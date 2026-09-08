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Давид Сакварелидзе
Давид Сакварелидзе
Прокурор

Блог | Мир с маньяком не работает: почему до сих пор ждут от Путина рациональности

Владимир Путин
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Парадокс современности: 150 миллионами одуревших людей управляет психопат и маньяк. К нему время от времени направляют эмиссаров и ждут рационального поведения – как будто серийному убийце можно объяснить, что пора добровольно сдаться, перестать убивать и сесть в тюрьму.

Никто, кроме психопата и маньяка, одержимого человека, не смог бы развязать столь кровопролитную войну и геноцид другого, а потом и самого русского народа. Который решил в 21 веке танками, иранскими шахедами, баллистическими ракетами сметать с земли города, убивать сотнями тысяч гражданских, женщин и детей, стариков, спящих в своей кровати. Ну кто, кроме маньяка, одержимого человека и психопата способен на такое?!

В тяжелом недоумении от этой цивилизационной беспомощности – к счастью, я не один…

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