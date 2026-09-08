Немного о борьбе с реактивными "Шахедами" – какие из существующих подходов действительно перспективны, а какие, на мой взгляд, ведут нас не в ту сторону. В целом я выделил четыре основные концепции противодействия этой угрозе:

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-реактивные перехватчики;

-малые ракеты;

-системы автоматического наведения для существующих перехватчиков;

-небольшая недорогая авиация.

Реактивные перехватчики – я не верю в эффективность этой концепции. Сейчас у нас пытаются взять уже существующий пропеллерный перехватчик и фактически превратить его в "реактивный", установив китайскую минитурбину. Но вместе с дополнительной скоростью получаем целый набор новых сложностей с запуском, топливом, обслуживанием и эксплуатацией. Реактивный "Шахед" имеет схожие особенности: такой двигатель требует отдельной работы с топливом, разогрева, предварительной подготовки и значительно более сложного обслуживания. Именно поэтому мы видим не одновременные массовые запуски реактивных "Шахедов", а скорее поток целей, следующих одна за другой. Собственно, постоянная тревога – это не обязательно хитрый план врага, а в значительной степени вынужденное следствие сложности запуска таких "Шахедов".

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На мой взгляд, здесь нужно выбирать принципиально иной путь: либо переходить на твердотопливные ракеты, где высокая скорость и быстрый старт заложены в саму концепцию, либо развивать автоматическое наведение для уже существующих пропеллерных перехватчиков. А пытаться создать реактивный дрон, просто установив турбину на пропеллерную платформу, – сомнительный компромисс.

Малые ракеты с автоматическим наведением – вполне реалистичный и, главное, уже технологически понятный путь. Можно использовать неуправляемые ракеты типа Hydra, которых только у нас около 50 тыс. штук. Еще около 5 млн находятся на складах по всему миру, а ежегодно производят примерно 300 тыс. новых. Стоимость одной – около 3 тыс. долларов. К ним можно добавить систему наведения, и такие технологии на Западе уже существуют, хотя сегодня они стоят в 15–20 раз дороже самой ракеты. Но и в теории, и на практике можно разработать собственную, значительно более дешевую систему наведения.

Автоматическое наведение для пропеллерных дронов-перехватчиков – на мой взгляд, одно из самых перспективных направлений. На самом деле единственная причина, по которой мы так часто говорим о скорости перехватчика, заключается в том, что сегодня мы наводим его вручную, фактически заставляя пилота догонять цель. Мы смотрим на неточные данные радара на экране, затем визуально обнаруживаем цель и кнопкой на пульте даем команду на подрыв. Основная проблема – ВСЕ радары, которые мы завозим, имеют искусственные ограничения точности или закрытую архитектуру. Здесь уже начинаются политические вопросы, и сильно ругаться пока не хочу.

Но физика довольно проста: если наши перехватчики уже способны развивать скорость около 300 км/ч, им не обязательно летать ещё быстрее при условии правильно рассчитанного встречного курса. Мы могли бы сбивать реактивные цели даже с помощью имеющихся перехватчиков, если бы радары давали достаточно точную информацию в автоматическом режиме. Когда же сбивание происходит вручную, оператору нужно выровняться с целью, а значит – фактически догнать ее. Поэтому мы в значительной степени пытаемся решать задачу не с той стороны: нам нужна не погоня за все большей скоростью, а принципиально более высокая точность обнаружения и наведения.

Малая дешёвая авиация – самый старый из этих подходов, но от этого не менее эффективный. Мы сбили сотни обычных "Шахедов", используя лишь две модели самолётов – Як-52 и Ан-32. Самолеты сравнивались со "Шахедами" по скорости и расстреливали их. Нынешняя ситуация с реактивными "Шахедами" напоминает появление нацистских V-1 в 1944 году. Их в итоге победили с помощью скоростной авиации. С баллистическими V-2 на тот момент ничего сделать не смогли (( Но V-1 победили быстро. Все хорошее новое – хорошо забытое старое. Возможно.

Куда двигаюсь – не скажу. Собственно, никто не мешает одновременно работать в нескольких направлениях и комбинировать разные решения. После каждого такого поста получаю бесценную информацию о текущих разработках, что позволяет не тратить время на то, что кто-то уже делает. А также много конструктивных предложений и реальной помощи.

Работаем.